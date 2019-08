Μακελειό στο Τέξας: Πολλοί νεκροί και συλλήψεις μετά τους πυροβολισμούς

Μεταξύ 15 με 20 είναι ο αριθμός των ανθρώπων που επλήγησαν και πιθανώς πολλοί είναι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της αμερικανικής Πολιτείας, Ντάν Πάτρικ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από την ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Για «πολλούς νεκρούς» είχε κάνει λόγο νωρίτερα η διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου της πόλης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Η ίδια τόνισε πως οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης στο Τέξας έχουν συλληφθεί, χωρίς όμως να προσθέτει άλλες λεπτομέρειες.

Το επεισόδιο ξεκίνησε το απόγευμα τοπική ώρα και η αστυνομία, που κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση από το σημείο, έκανε λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

"If you have loved ones that are unaccounted for, that were at the mall... there is a reunification center set up at Macarthur Middle School," says a police officer in El Paso, Texas, after a shooting https://t.co/rHF1kGYHWP pic.twitter.com/aGyCIWljq1