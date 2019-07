Προκάλεσε χάος κυνηγώντας τον σκύλο του στις γραμμές του τρένου

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στον πιο πολυσύχναντο σταθμό της βρετανικής πρωτεύουσας σταμάτησαν σήμερα το απόγευμα, όταν ένας σκύλος ξέφυγε από το αφεντικό του και άρχισε να τρέχει στις γραμμές του τρένου, προκαλώντας την αγανάκτηση των Λονδρέζων, σε μια μέρα με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Χρήστες του twitter ανήρτησαν βίντεο που δείχνει ένα σκύλο να πηδά πάνω στις γραμμές κοντά στο σταθμό Waterloo και άλλο βίντεο που δείχνει τον άνδρα να κυνηγά να πιάσει το ζώο, οδηγώντας στην αναστολή λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές προς και από τον σταθμό Waterloo σταμάτησαν να λειτουργούν περίπου 19:00 τοπική ώρα, εξαιτίας του περιστατικού, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία South Western Railway, σύμφωνα με την Gazzete Standard.

«Μπράβο στο άτομο στο Waterloo που την πιο ζεστή μέρα του χρόνου πήδηξε στις γραμμές να κυνηγήσει τον σκύλο του, προκαλώντας την διακοπή λειτουργίας και στις 24 πλατφόρμες και να κοπεί το ρεύμα και ο κλιματισμός στα τρένα που περιμένουν ακίνητα, γεμάτα με επιβάτες», ανήρτησε με tweet του ένας Άιαν Μάρτιν, αρθογράφος στην εφημερίδα Times.

«Αναρωτιόμουν γιατί σταμάτησε το τρένο προς Waterloo. Τότε είδα από το παράθυρο του τρένου ένα σκύλο να τρέχει. Και μετά τον ιδιοκτήτη του, μέτρα πίσω, να τον κυνηγά. Θα αργήσω!», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Η South Western Railway ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες επέστρεψαν σε κανονική λειτουργία 30 λεπτά μετά το περιστατικό.

