Βίντεο γροθιά σε όσους επιμένουν ότι οι πρόσφυγες πρέπει να μένουν στην πατρίδα τους

Το βίντεο και οι φωτογραφίες είναι γροθιά στο στομάχι. Σε βομβαρδισμένο σπίτι στη Συρία το 5χρονο κοριτσάκι προσπαθεί να σώσει την 7 μηνών αδελφή της. Τα δυο παιδιά κρέμονται στο κενό, ενώ ο πατέρας παραπάνω ουρλιάζει και κλαίει χωρίς να μπορεί να προσεγγίσει και να βοηθήσει.



Λίγα δευτερόλεπτα μετά το βομβαρδισμένο κτίριο καταρρέει και τα παιδιά καταπλακώνονται από τα μπάζα. Οι ομάδες διάσωσης καταφέρνουν να τα απεγκλωβίσουν, αλλά το 5χρονο κοριτσάκι δεν αντέχει και υποκύπτει στα τραύματα του.



Το όνομα της 5χρονης είναι Ριχάμ, και της αδελφούλας της Τούκα. Την σκηνή απαθανάτισε ένας δημοσιογράφος ο Μπασάρ Αλ Σέικ ο οποίος πρώτα είχε σπεύσει και εκείνος για να βοηθήσει τον πατέρα να φτάσει στις κόρες του. Ο πατέρας δυο μέρες πριν χάσει το παιδί του, είχε χάσει πάλι σε βομβαρδισμούς τη γυναίκα του.



Το τραγικό συμβάν συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη στην πόλη Αρίχα, στο Ιντλίμπ, αμέσως μετά από αεροπορική επιδρομή. Το 7 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



24/07/2019



Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib

