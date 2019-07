Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη: Καταρρίπτονται τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών

Στο υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε σήμερα ο υδράργυρος στη Βρετανία, φθάνοντας στους 36,9 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office).

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Χίθροου, στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου, των 36,7 βαθμών Κελσίου, επισημαίνει το Met Office σε μήνυμά του στο Twitter.

Breaking news



We have broken our maximum July temperature record



Was 36.7 °C

Now 36.9 °C



at Heathrow, London



We may still break the all-time UK record of 38.5 °C



Follow @PHE @age_uk for advice on actions to take during the hot weather#heatwave #UKHottestJulyDay pic.twitter.com/owObpvrsnP