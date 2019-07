Τραγωδία στα ανοικτά της Λιβύης - Φόβοι για για πάνω από 100 νεκρούς σε ναυάγιο

Πλοίο που μετέφερε γύρω στους 300 μετανάστες, βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της συριακής πόλης Χομς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως περί τους 150 μετανάστες διασώθηκαν από ψαράδες και δέχτηκαν την απαραίτητη φροντίδα από συνεργάτιδες ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι πως περί τα 150 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Την Τετάρτη η ακτοφυλακή της Λιβύης ανακοίνωσε πως περισυνέλεξε περισσότερους από 30 μετανάστες που βρίσκονταν στις ακτές της και τους μετέφερε σε κέντρα κράτησης.

Happening now:



Tragic news of a deadly shipwreck off the coasts of Al Khoms.



Initial reports indicate that over 100 persons may have lost their lives while other 140 have been rescued & disembarked, receiving medical & humanitarian assistance by UNHCR partner IMC.