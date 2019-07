Βρετανικό χιούμορ o Μπόρις Τζόνσον πρωθυπουργός: Ισοπεδωτικά σχόλια από τον ξένο τύπο

Ως νεαρός ανταποκριτής ο Μπόρις Τζόνσον είχε ασχοληθεί με την ΕΕ και τους θεσμούς της, διακρινόμενος για τη χαιρεκακία, την ειρωνεία του, καθώς και την παραπλανητική διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μέι, από το 2016 έως το 2018, ξεχώρισε για την έλλειψη επιτυχιών και για την αγενή ρητορική του. Πολλοί από εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί του έχουν δυσάρεστες αναμνήσεις. Το γεγονός ότι ο Τζόνσον γίνεται τώρα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα τους φαίνεται ως μία πρόκληση του πεπρωμένου ή ως ένα κακόγουστο αστείο

Στη γωνία φαίνεται πως περίμεναν τον Μπόρις Τζόνσον οι γερμανικές εφημερίδες, οι οποίες μόνο θετικά σχόλια δεν είχαν για την «αναρρίχησή» του μέχρι την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας, αντί της Τερέζα Μέι.



Ανατρέχοντας στο δημοσιογραφικό παρελθόν του, η Frankfurter Allgemeine Zeitung παρατηρεί: «Ως νεαρός ανταποκριτής ο Μπόρις Τζόνσον είχε ασχοληθεί με την Ε.Ε. και τους θεσμούς της, διακρινόμενος για τη χαιρεκακία, την ειρωνεία του, καθώς και την παραπλανητική διαστρέβλωση της πραγματικότητας.



Ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μέι, από το 2016 έως το 2018, ξεχώρισε για την έλλειψη επιτυχιών και για την αγενή ρητορική του. Πολλοί από εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί του έχουν δυσάρεστες αναμνήσεις. Το γεγονός ότι ο Τζόνσον γίνεται τώρα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα τους φαίνεται ως μία πρόκληση του πεπρωμένου ή ως ένα κακόγουστο αστείο».



«Βρετανικό χιούμορ» είναι ο εύγλωττος πρωτοσέλιδος τίτλος της Tageszeitung, οποίος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εμφανίζεται πάνω από μία φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον να ποζάρει δίπλα στον ανδριάντα του Τσόρτσιλ.



Για τη Sueddeutsche Zeitung, «η αναρρίχηση του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία είναι η νεότερη απόδειξη για τη δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος στη Βρετανία. Εδώ και πολύ καιρό κανένας πρωθυπουργός δεν έχει εδραιωθεί με τόσο αντιδημοκρατικό τρόπο, αναλαμβάνοντας τα ηνία σε μία ώρα έσχατης ανάγκης και μάλιστα με τόσο ασήμαντα προσόντα».



Τέλος, η Badische Zeitung σημειώνει ότι «η Μεγάλη Βρετανία έχει έναν πρωθυπουργό που πατάει γκάζι στον δρόμο της εξόδου από την Ε.Ε. Δεν είναι υπόθεση των υπόλοιπων Ευρωπαίων να τον σταματήσουν».

