Nέο μπλακ άουτ στη Βενεζουέλα. Για ηλεκτρομαγνητική επίθεση κάνει λόγο ο Μαδούρο

Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απέδωσε τη νέα γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης που πλήττει τη χώρα σε «ηλεκτρομαγνητική επίθεση», υποσχόμενη ότι οι υπηρεσίες του εθνικού συστήματος ηλεκτρισμού θα αποκατασταθούν «το συντομότερο δυνατόν».

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται στην περιφέρεια Καρονί (νότια) υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για επίθεση με ηλεκτρομαγνητικό παλμό με σκοπό να προκληθεί ζημιά στο υδροηλεκτρικό σύστημα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Επικοινωνίας Χόρχε Ροδρίγκες που μεταδόθηκε από την δημόσια τηλεόραση.

Η νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης —φαινόμενο το οποίο η κυβέρνηση αποδίδει σε «δολιοφθορές» και «επιθέσεις» και η αντιπολίτευση στην «ανικανότητα», την «έλλειψη συντήρησης» και τη «διαφθορά» της κυβέρνησης— καταγράφεται εν μέσω της νέας κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ, τις οποίες το Καράκας κατηγόρησε χθες ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας με ένα «κατασκοπευτικό αεροσκάφος».

Μία ημέρα νωρίτερα, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε καταγγείλει πως αεροσκάφος Su-30 της Πολεμικής Αεροπορίας της Βενεζουέλας προσέγγισε με «επιθετικό» και «επικίνδυνο» τρόπο ένα αμερικανικό αεροσκάφος που πετούσε «στον διεθνή εναέριο χώρο» πάνω από την Καραϊβική θάλασσα την Παρασκευή.

Άλλα δύο blackout έχουν βυθίσει τη Βενεζουέλα στο σκοτάδι φέτος, το πρώτο τον Μάρτιο, το δεύτερο στα τέλη του ίδιου μήνα, όταν η χώρα παρέλυσε για μία εβδομάδα. Η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο απέδωσε τις βλάβες σε «τρομοκρατικές» ενέργειες της αντιπολίτευσης και των ΗΠΑ.

Venezuela plunges into darkness again after another nationwide blackout. By some counts the lights are out in 19 of the country's 23 states. These are the scenes in Caracas as night falls. pic.twitter.com/UFBVMzPhoA