Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε έξι χρονών! Οι νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το Παλάτι

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έδωσαν στη δημοσιότητα τρεις νέες φωτογραφίες του πρωτότοκου γιου τους, πρίγκιπα Τζορτζ, με αφορμή τα έκτα γενέθλιά του.

Τις φωτογραφίες τράβηξε η ίδια η Κέιτ Μίντλετον, η οποία ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία και συνήθως οι φωτογραφίες των τριών παιδιών της προέρχονται από εκείνη.

"Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστούν τρεις νέες φωτογραφίες του πρίγκιπα Τζορτζ για να γιορτάσουν τα έκτα γενέθλιά του" αναφέρει η ανάρτηση από το παλάτι του Κένσιγκτον.

Ο πρίγκιπας φοράει τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έχοντας προφανώς κληρονομήσει την αγάπη του πατέρα του για το ποδόσφαιρο.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday pic.twitter.com/BIxoxdw3ap

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.



Thank you everyone for your lovely messages on Prince George’s Birthday! pic.twitter.com/2LBr0wdzy1