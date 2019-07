Ιρλανδία: Η σοκαριστική στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει πεζούς στο νεκροταφείο

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός ΙΧ με μεγάλη ταχύτητα εισβάλλει στο Κοιμητήριο του Αγίου Πατρικίου στο Ντάνταλκ όπου τελείτο τρισάγιο και παρασύρει πεζούς στην τρελή πορεία που διατρέχει.

Αρκετοί φέρουν μικρά τραύματα ενώ ένας άνδρας έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένας άνδρας συνελήφθη.

A man has been taken to hospital after being struck by a car in St Patrick's Cemetery in Dundalk Co Louth this afternoon, during the annual blessing of the graves. | https://t.co/0dDpNEGpLT pic.twitter.com/trqbcHgzx0