Γαλλία: Επεισόδια διαδηλωτών και αστυνομίας στους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης

Οι εορτασμοί στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλλης δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς δεκάδες διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτησή του από τη γαλλική προεδρία, πριν ξεκινήσει η μεγάλη στρατωτική παρέλαση.

Αρκετοί άνθρωποι ξεκίνησαν να εκδηλώνουν τον θυμό τους κατά του Μακρόν, κυματίζοντας τη σημαία της Γαλλίας και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του, τη στιγμή που ο Γάλλος πρέδρος και η συνοδεία του κατευθύνονταν στα Ηλύσια Πεδία για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Τη στιγμή εκείνη, οι διαδηλωτές περικυκλώθηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα προκλήθηκαν επεισόδια ανάμεσα στις δυο πλευρές, με τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν μεταξύ των διαδηλωτών βρίσκονταν και μέλη από τα «κίτρινα γιλέκα», καθώς τους είχε ζητηθεί να μην φορέσουν τα σακάκια - σήμα κατατεθέν τους, στη διάρκεια της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η αστυνομία συνέλαβε τους επικεφαλής του διαδηλωτών.

