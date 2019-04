Νέα έκρηξη στη Σρι Λάνκα κοντά σε εκκλησία. Βρίσκουν παντού βόμβες!

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε φορτηγάκι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, την ώρα που πυροτεχνουργοί προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν έναν εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

«Το φορτηγάκι εξερράγη όταν η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών της ειδικής δύναμης STF και η Πολεμική Αεροπορία προσπάθησαν να εξουδετερώσουν τη βόμβα», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Εκπρόσωποι των δυνάμεων ασφαλείας δεν ήταν διαθέσιμοι προς το παρόν για σχόλια.

WATCH: Another #Blast — Video shows vehicle bomb explosion 45 minutes ago as police were trying to defuse a 10th bomb in Colombo, #SriLanka pic.twitter.com/uDRhKQOPE0