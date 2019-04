Σρι Λάνκα: Η ισλαμιστική οργάνωση πίσω από το μακελειό και το δράμα του μεγιστάνα

Τοπική ισλαμιστική οργάνωση, το National Thowheeth Jama’ath (NTJ), βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις αυτοκτονίας που άφησαν 290 νεκρούς την Κυριακή του Πάσχα στην Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα ερευνούν για πιθανές σχέσεις της οργάνωσης με ξένες οργανώσεις. Εδώ και δέκα ημέρες είχε σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας, αφού υπήρχαν πληροφορίες ότι το ισλαμιστικό κίνημα ετοίμαζε επιθέσεις κατά εκκλησιών και της πρεσβείας της Ινδίας στο Κολόμπο.

Ο τελευταίος απολογισμός των τοπικών αρχών κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες. Εν τω μεταξύ σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ενημέρωση 10 ημέρες νωρίτερα για πιθανές επιθέσεις σε «γνωστές εκκλησίες» από βομβιστές αυτοκτονίας, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Το δράμα του Δανού μεγιστάνα

Μεταξύ των θυμάτων είναι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του πιο πλούσιου άντρα της Δανίας, του μεγαλομετόχου του κολοσσού μόδας Asos, Άντερς Χολχ Πόβλσεν.

Η κόρη του Άντερς Χολχ Πόβλσεν Αλμα, είχε ποστάρει στο λογαριασμό της στο Instagram πριν λίγες μέρες, μια φωτογραφία των τριών αδερφών της, Αστριντ, Άνιες και Άλφρεντ από το ξενοδοχείο, όπου έμεναν. Τα αδέρφια βρίσκονταν στην πισίνα και η λεζάντα έγραφε πως είναι «τρία μικρά αρκουδάκια».

Ο 46χρονος Άντερς Χολχ Πόβλσεν είναι ο μεγαλομέτοχος της εταιρίας Asos, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του. Στην λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2019 βρισκόταν στο νούμερο 252, ενώ ο ίδιος κατέχει περισσότερο από το 1% της γης της Σκοτίας, όπου δραστηριοποιείται στα κτηματομεσιτικά.

Επρόκειτο για τις χειρότερες επιθέσεις από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση δήλωσε στο μεταξύ ότι ο πρόεδρος Μαϊθριπάλα Σιρισένα, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι στη συνεδρίασή του θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπανταρανάικε, 30 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, και εξουδετερώθηκε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν μέσα σε πλαστικό σωλήνα πάνω σε δρόμο, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία και εξουδετερώθηκαν.

Περίμεναν επιθέσεις

Εντωμεταξύ αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ενημέρωση 10 ημέρες νωρίτερα για πιθανές επιθέσεις σε «γνωστές εκκλησίες» από βομβιστές αυτοκτονίας.

«Πρέπει να δούμε γιατί δεν πείραμε ικανοποιητικά προληπτικά μέτρα» είπε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της χώρας Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε καθώς οι αρχές ασφαλείας υπάγονται στον πρόεδρο της Σρι Λάνκα, Μαϊθριπάλα Σιρισένα, με τους δύο πολιτικούς να μην έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ο ο Σιρισένα επιχείρησε να ανατρέψει τον Γουικρεμεσίνγκε.

Five #explosions reported in #SriLanka . Two explosions in St. Anthony’s #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa . #lka @ShangriLaHotels pic.twitter.com/7jyOzlv8DH

Προς ενίσχυση των ισχυρισμών του πρωθυπουργού, ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Σρι Λάνκα ανήρτησε στο Twitter δύο φωτογραφίες από το υπόμνημα με τις πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x