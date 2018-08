Σιάτλ: Μηχανικός έκλεψε το αεροπλάνο, απογειώθηκε χωρίς άδεια και συνετρίβη

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το περιστατικό με το αεροσκάφος που εκλάπη από το αεροδρόμιο του Σιάτλ και συνετρίβη λίγο αργότερα δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

A stolen plane with only an airline employee aboard has crashed after an unauthorized takeoff, officials at Seattle airport say https://t.co/gBJYPx9dc0

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane.