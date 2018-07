Έκρηξη κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο στην Κίνα σημειώθηκε προ ολίγου.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τον πυκνό καπνό και τον πανικό που επικράτησε.

Η αστυνομία που έσπευσε άμεσα στο σημείο, απέκλεισε την ευρύτερη περιοχή.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις κινεζικές ή αμερικανικές αρχές. Οι πληροφορίες είναι ελάχιστες προς το παρόν και δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης ούτε εάν υπάρχουν θύματα…

Το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας βρίσκεται σε μία περιοχή που φιλοξενεί πολλές άλλες πρεσβείες - μεταξύ αυτών και την ινδική.

just now. Large explosion just minutes ago at either the US or Indian embassy here in Beijing.https://t.co/1QAgZxBE7X