Ραντεβού Πούτιν - Τραμπ στο Ελσίνκι: Βαρύ το κλίμα μετά την καθυστέρηση

Με «διπλωματικά παιχνίδια» ξεκίνησε η σημερινή συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στο Ελσίνκι, αφού στις 13: 03 τοπική ώρα προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ρώσο Πρόεδρο.

Το πρόγραμμα προέβλεπε υποδοχή των δύο προέδρων από τον Φινλανδό ομόλογό τους στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι γύρω στις 13:00

Ο Ρώσος πρόεδρος, προφανώς δεν βιαζόταν και τόσο για την «ιστορική συνάντηση» με τον Αμερικανό ομόλογό του στήνοντάς τον σχεδόν μία ολόκληρη ώρα.

Ο Τραμπ και η Μελάνια περίμεναν στο ξενοδοχείο τους μέχρι να φθάσει ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος είχε στείλει νωρίτερα τη νέα προεδρική του λιμουζίνα στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

Τα διεθνή ΜΜΕ διερωτώνται πώς θα αντιδράσει άραγε ο Ντόναλντ Τραμπ που αναγκάστηκε να περιμένει τόσην ώρα τον Πούτιν.

Russian President Vladimir Putin arrives in Helsinki for talks with US President Donald Trump



Live coverage: https://t.co/h6l2uHnb3i pic.twitter.com/HbhDnefDdT