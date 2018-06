Ινδία: Κυβερνητικό αεροπλάνο συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένο προάστιο

Τραγωδία στην Ινδία με συντριβή κυβερνητικού αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένο προάστιο της Μουμπάι. Ο αριθμός των επιβατών και πιθανών θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

Τηλεοπτικές λήψεις εικονίζουν τμήματα του αεροσκάφους να φλέγονται στο έδαφος.

Περισσότερα σε λίγο...

#WATCH: A chartered plane crashes near Jagruti building in Ghatkopar where a construction work was going on. #Mumbai pic.twitter.com/ACyGYymydX