Τέλος στον χωρισμό οικογενειών μεταναστών με διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι θα μένουν ενωμένες οι οικογένειες που περνούν παράνομα τα νότια σύνορα των ΗΠΑ, καθώς θα αναμένουν την εξέταση του φακέλου τους από τις Αρχές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει μηδενική ανοχή στην παράνομη μετανάστευση.

«Θέλουμε να κρατήσουμε ενωμένες τις οικογένειες και παράλληλα να διασφαλίσουμε πως έχουμε πολύ, πολύ δυνατά σύνορα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν μου αρέσει να βλέπω οικογένειες να χωρίζονται» τόνισε σε δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο» συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η κόρη του Ιβάνκα και η σύζυγός του Μελάνια ασχολήθηκαν προσωπικά με το θέμα.

Thank you @POTUS for taking critical action ending family separation at our border. Congress must now act + find a lasting solution that is consistent with our shared values;the same values that so many come here seeking as they endeavor to create a better life for their families