Τραμπ - Κιμ έσφιξαν τα χέρια και υπέγραψαν ιστορική συμφωνία

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας υπέγραψαν ένα κείμενο, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ευχαρίστησε τον Κιμ για την επιτυχή διάσκεψη που είχαν στη Σιγκαπούρη. Πριν υπογράψει, ο βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε ότι ο κόσμος θα δει μια τεράστια αλλαγή.

Οπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, ο αμερικανός πρόεδρος του απηύθυνε πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου.

"The world will see a major change" - Kim Jong-un's words as he and Donald Trump sign a "historic" document

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ιστορική σύνοδος κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας επέτρεψε να σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος».

Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν άφησαν στην άκρη την πολεμική ρητορική και τις προσβολές και έσφιξαν τα χέρια στο πολυτελές ξενοδοχείο Capella στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης που φιλοξενεί την ιστορική σύνοδο.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια ιστορική χειραψία που απαθανάτισαν οι 3.000 δημοσιογράφοι που καλύπτουν το γεγονός. Το τετ α τετ των δύο ηγετών διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και ακολούθησε το γεύμα εργασίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αμέσως μετά ότι είχε μια «φανταστική συνάντηση» με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε λόγο για την επίτευξη «μεγάλης προόδου» και ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν ένα έγγραφο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η ιστορική σύνοδος κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέτρεψε να σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος».

«Ήταν στ' αλήθεια μια φανταστική συνάντηση», η οποία εκτυλίχθηκε «καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έπειτα από το γεύμα εργασίας που είχαν οι ηγέτες και κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων των δύο κρατών.

«Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε» μια συμφωνία, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού.

Νωρίτερα οι δύο ηγέτες κάθισαν μαζί στο τραπέζι σε έναν από τους χώρους του πολυτελούς ξενοδοχείου Capella, στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης, για ένα γεύμα εργασίας, αφού ολοκληρώθηκαν και οι διευρυμένες διμερείς συνομιλίες, έπειτα από την κατ' ιδίαν συζήτηση των ηγετών νωρίτερα το πρωί.

Πέραν από τους Τραμπ και Κιμ, στο τραπέζι βρέθηκαν μαζί τους 13 αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Ο Κιμ έκανε λόγο νωρίτερα για ένα «καλό πρελούδιο για την ειρήνη», ενώ ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες οικοδομούν μια «καλή σχέση».

Ο Κιμ είπε στον Τραμπ αφού αντάλλαξαν την ιστορική χειραψία τους ότι η συνάντησή τους σε πολλούς θα φανεί σαν «επιστημονική φαντασία», πριν βαδίσουν ως τη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου όπου διεξάγονται οι εργασίες της συνόδου για την ιδιαίτερη συζήτησή τους, με παρόντες μόνο διερμηνείς, που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Από πλευράς ΗΠΑ, στις συνομιλίες συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον, αλλά και ο Τζον Κέλι, ο προσωπάρχης της αμερικανικής προεδρίας, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Στην ομάδα του Κιμ συγκαταλέγονται ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιμ Γιονγκ Τσολ, ο υπουργός Εξωτερικών Ρι Γιονγκ Χο και ο Ρι Σου Γιονγκ, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών.

Η σύνοδος διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με πολεμικά πλοία της Σιγκαπούρης, ελικόπτερα Απάτσι, μαχητικά και άλλα αεροσκάφη να περιπολούν στη θάλασσα και στον αέρα.

Στα χρηματιστήρια η κατάσταση είναι ήρεμη. Καθώς ο Τραμπ και ο Κιμ συζητούν, ο υπόλοιπος κόσμος περιμένει αν οι δύο για πολλούς απρόβλεπτοι ηγέτες μπορούν να αποκλιμακώσουν μια από τις πιο επικίνδυνες κρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Η ιστορική χειραψία

Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ. Μετά τη χειραψία στάθηκαν σοβαροί μπροστά στους φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι. Ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδιζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella, στο θέρετρο Σεντόσα της Σιγκαπούρης, προς τον χώρο όπου θα είχαν κατ' ιδίαν συζήτηση.

Η κατ ιδίαν συνομιλία των ηγετών διήρκεσε περίπου 41 λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, πριν μπουν στο χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε μια από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλλουν στους ηγέτες αφού κάθισαν.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικότερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι σήμερα.

Aκολούθησε το γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους. Ο Τραμπ σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση εντός της ημέρας, πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ πρόβαλε τη μεγάλη του αυτοπεποίθηση πριν από τη σύνοδο κορυφής, διαβεβαιώνοντας μέσω Twitter την Κυριακή ότι η συνάντηση προσφέρει μια ευκαιρία για ένα «υπέροχο αποτέλεσμα για τη Βόρεια Κορέα και όλο τον κόσμο».

Η συμβολική και ανεξίτηλη εικόνα των δύο ηγετών καθώς ανταλλάσσουν χειραψία, μέχρι πρότινος αδιανόητη, με δεδομένα τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων που πυροδότησαν διεθνείς κυρώσεις, σήμανε την έναρξη των συνομιλιών με κρίσιμα διακυβεύματα για την Ασία και τον κόσμο.

Οι δύο άνδρες θα αποπειραθούν να συνάψουν μια συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, μόλις μερικούς μήνες αφότου αντάλλασσαν απειλές πολέμου και προσωπικές προσβολές.

President Trump and Kim Jong Un just shook hands ahead of their historic summit. It's the first time leaders of the US and North Korea have met.

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 12 Ιουνίου 2018

Sitting alongside Kim Jong Un, President Trump says he feels "great" and predicts the summit will be "tremendously successful"

— CNBC Now (@CNBCnow) 12 Ιουνίου 2018

Pres. Trump during expanded bilateral meeting with Kim Jong Un: "We will solve it. We will be successful. And I look forward to working on it with you. It will be done."

— ABC News (@ABC) 12 Ιουνίου 2018