Iστορική συνάντηση Κιμ – Μουν: Νέα σελίδα στις σχέσεις Βόρειας και Νότιας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν άρχισαν σήμερα την ιστορική σύνοδο κορυφής τους ανταλλάσσοντας μια χειραψία με υψηλό συμβολισμό πάνω στη στρατιωτική οροθετική γραμμή που χωρίζει στα δύο την κορεατική χερσόνησο.

«Είμαι ευτυχής που σας συναντώ», είπε ο Μουν στον ομόλογό του, που πέρασε τα σιδηρόφρακτα σύνορα κι έγινε ο πρώτος βορειοκορεάτης ηγέτης που πάτησε το νοτιοκορεάτικο χώμα μετά το τέλος του Πολέμου της Κορέας (1950-'53).

Κατόπιν πρόσκλησης του Κιμ, οι δύο ηγέτες βάδισαν επίσης για λίγο και στη βορειοκορεάτικη πλευρά των συνόρων, πριν πάνε πεζή στο Σπίτι της Ειρήνης, ένα κτίριο από γυαλί και μπετόν στο νότιο τμήμα του χωριού Πανμουντζόμ, όπου υπεγράφη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την οποία ανεστάλησαν οι εχθροπραξίες.

«Ήλθα εδώ αποφασισμένος να δώσω το σήμα για την εκκίνηση, στο όριο μιας νέας ιστορίας» στις σχέσεις των δύο χωρών, είπε ο Κιμ κατά την έναρξη των συνομιλιών, υποσχόμενος να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις «με ειλικρινές, σοβαρό και έντιμο πνεύμα».

Στην κορυφή του μενού της συνόδου βρίσκεται το ζήτημα του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας και Μουν τόνισε στον ομόλογό του ότι ελπίζει πως θα καταλήξουν σε «μια τολμηρή συμφωνία ώστε να προσφέρουμε στο σύνολο του κορεατικού λαού και στον κόσμο που θέλει την ειρήνη ένα μεγάλο δώρο».

Τον Κιμ συνοδεύει η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή και έμπιστη σύμβουλός του, καθώς κι ο βορειοκορεάτης αξιωματούχος που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Μουν ήταν πλαισιωμένος από τον επικεφαλής της νοτιοκορεάτικης υπηρεσίας πληροφοριών και τον διευθυντή της προεδρίας.

Η σύνοδος κορυφής ακολουθεί τη θεαματική αναθέρμανση των σχέσεων στη χερσόνησο αφότου ο Κιμ ανακοίνωσε την 1η Ιανουαρίου, προς γενική κατάπληξη, ότι η χώρα του σκόπευε να πάρει μέρος στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιοντσάν, στη Νότια Κορέα.

Η σημερινή σύνοδος αποτελεί επίσης το προοίμιο της πολυαναμενόμενης συνόδου του Κιμ και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συζητήσει με κάθε ειλικρίνεια με τον Μουν Τζε-ιν για όλα τα προβλήματα (...), προκειμένου να βελτιωθούν οι διακορεατικές σχέσεις και να επιτευχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η επανένωση της κορεατικής χερσονήσου», ανέφερε πριν από τη σύνοδο το βορειοκορεάτικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χωρίς να κάνει καμιά νύξη ως προς την αποπυρηνικοποίηση.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Κιμ επέβλεψε την κεραυνοβόλα επιτάχυνση των προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Το 2017, η Πιονγκγιάνγκ έκανε τη δοκιμή του ισχυρότερου πυρηνικού όπλου που είχε κατασκευάσει μέχρι σήμερα, ενώ δοκίμασε επίσης διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Η ένταση είχε ανέβει σε ύψη χωρίς προηγούμενο, καθώς Κιμ και Τραμπ αντάλλασσαν απειλές για πυρηνική Αποκάλυψη διανθισμένες με βαριές προσωπικές προσβολές.

Ο Μουν άδραξε την ευκαιρία που πρόσφερε το ολυμπιακό κλαδί ελιάς για να αρχίσει διάλογο με την Πιονγκγιάνγκ, τονίζοντας ότι η διακορεατική σύνοδος θα προσφέρει μια βάση για τη συνάντηση των ηγετών της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ

Με ανακοίνωσή του την ώρα που ξεκινούσε η διακορεατική σύνοδος κορυφής, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την ευχή οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε ένα «μέλλον ειρήνης και ευημερίας για όλη την κορεατική χερσόνησο».

Ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί η Βόρεια Κορέα να απεμπολήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της, να υπάρξει πλήρης, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη αποπυρηνικοποίησή της.

Ωστόσο ο γενικός γραμματέας της νοτιοκορεάτικης προεδρίας Ιμ Τζονγκ-σοκ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι τίποτε δεν είναι κερδισμένο εκ των προτέρων: η τεχνολογική πρόοδος των προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας σημαίνει ότι η όποια συμφωνία θα είναι «θεμελιωδώς διαφορετική» από «τις συμφωνίες αποπυρηνικοποίησης που είχαν συναφθεί τις δεκαετίες του 1990 και του 2000», και «αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη σύνοδο δύσκολη».

Η Πιονγκγιάνγκ αξιώνει εγγυήσεις για την ασφάλειά της -δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα περισσότερες διευκρινίσεις- προκειμένου να συζητήσει για το οπλοστάσιό της.

Όταν ο Κιμ μετέβη τον περασμένο μήνα στο Πεκίνο, κάνοντας την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία, είχε πει, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, ότι το ζήτημα θα μπορούσε να διευθετηθεί εάν η Σεούλ και η Ουάσινγκτον λάμβαναν «προοδευτικά και συγχρονισμένα μέτρα ενόψει της πραγμάτωσης της ειρήνης».

Στο παρελθόν, η Πιονγκγιάνγκ συνέδεε την «αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου» με την αποχώρηση των περίπου 28.500 αμερικανών στρατιωτικών από τη Νότια Κορέα και την αποχώρηση των αμερικανικών πυρηνικών όπλων και της αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας--όλα αυτά χαρακτηρίζονταν αδύνατα από την Ουάσινγκτον.

Το Σάββατο, ο Κιμ ανακοίνωσε μορατόριο στις δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, διαβεβαιώνοντας ότι οι στόχοι της Πιονγκγιάνγκ επιτεύχθηκαν, καθώς και το κλείσιμο του πεδίου δοκιμών. Ορισμένοι ειδικοί εκτίμησαν ότι το πεδίο δοκιμών αχρηστεύτηκε μετά την πιο πρόσφατη δοκιμή, τον Σεπτέμβριο.

Η Σεούλ έχει ανακοινώσει ότι στη σύνοδο θα εξεταστεί επίσης η υπογραφή διμερούς συμφωνίας ειρήνης. Η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα από τεχνική άποψη παραμένουν ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η επανέναρξη των συναντήσεων μελών οικογενειών που χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου θα είναι άλλο ένα θέμα που θα θιγεί.

Οι δύο αντιπροσωπείες διέκοψαν πριν από λίγο την πρώτη φάση των συνομιλιών τους για να γευματίσουν, κάτι που θα κάνουν χωριστά, με τους βορειοκορεάτες να επιστρέφουν για λίγο στο δικό τους έδαφος.

Πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών τους, ο Κιμ και ο Μουν σχεδιάζουν να φυτέψουν μαζί ένα πεύκο (σ.σ. περί τις 07:30 ώρα Ελλάδας). Αυτό το δέντρο εφεξής «θα αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την ευημερία πάνω στη στρατιωτική οροθετική γραμμή, σύμβολο της αναμέτρησης και του διχασμού εδώ και 65 χρόνια», σύμφωνα με τη Σεούλ.

