Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ο βομβιστής του Τέξας

Ο βομβιστής του Όστιν σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών λίγο πριν ταχυδρομήσει νέο φονικό πακέτο σε ταχυδρομείο στο Τέξας, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα.

Ο ύποπτος, ο οποίος δεν έχει ακόμα κατονομαστεί, λέγεται ότι πυροβολήθηκε από την αστυνομία πριν προλάβει να στείλει το επόμενο πακέτο του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik ο δράστης ενεργοποίησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό και αυτοκτόνησε για να μην συλληφθεί.

APD is working an Officer Involved Shooting in the 1700 block of N. IH-35. Media staging area will be at the Sherwin Williams Paint, 3321 N. IH-35. APD PIO will be en-route.