Yπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές ο Νικολά Σαρκοζί

Υπό αστυνομική κράτηση είναι ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, για ατασθαλίες όσον αφορά στη χρηματοδότηση της εκλογικής του καμπάνιας, όπως μεταδίδει το Reuters.

H γαλλική δικαιοσύνη νωρίτερα αυτόν τον χρόνο είχε διατάξει την παραπομπή του σε δίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, που αποκάλυψε ένα εκτεταμένο σύστημα πλαστών τιμολογίων.

Κατηγορείται ότι υπερέβη εσκεμμένα το ανώτατο όριο των δαπανών που επιτρέπει ο νόμος και έχει οριστεί στα 22,5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα, η οποία άρχισε το 2014, αφορούσε ένα εκτεταμένο σύστημα πλαστών τιμολογίων που είχαν στόχο να κρύψουν τη μεγάλη υπέρβαση στα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας.

French ex-president Sarkozy in custody in campaign funding probe: source https://t.co/CCW6tcV8ZR