Σαρώνει τα πάντα το φονικό το πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα. Εξαφανίστηκαν 2 νησιά της Καραϊβικής

Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του ο φονικός κυκλώνας Ίρμα αφήνοντας πίσω του τεράστιες καταστροφές στην Καραϊβική. Αρχικά έπληξε τα νησιά Άγιος Βαρθολομαίος, Μπαρμπούντα και Άγιος Μαρτίνος, ενώ στη δίνη του φαινομένου βρίσκεται πλέον και το Πουέρτο Ρίκο και η Φλόριντα.

Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο «ο απολογισμός δεν είναι οριστικός. Απέχουμε πολύ από αυτό. Δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να βρούμε κι άλλους» νεκρούς, τόνισε νωρίτερα ο νομάρχης της Γουαδελούπης Ερίκ Μερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η χωροφυλακή άρχισε να βγαίνει ξανά στους δρόμους το πρωί, δεν έχουμε μπορέσει, παρά τη συμμετοχή των πυροσβεστών, να εξερευνήσουμε όλα τα τμήματα του νησιού» ακόμη, συμπλήρωσε, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Υπερπόντιων Εδαφών της Γαλλίας έκανε λόγο για «τουλάχιστον δύο νεκρούς και δύο βαριά τραυματισμένους» στα δύο νησιά του Αγίου Βαρθολομαίου και του Αγίου Μαρτίνου.

«Η κατάσταση στον Άγιο Μαρτίνο και στον Άγιο Βαρθολομαίο είναι δραματική, δεν υπάρχει πλέον πόσιμο νερό, ηλεκτροδότηση, τα δημόσια κτίρια έχουν αχρηστευτεί, σπίτια καταστράφηκαν, εκτιμάται ότι ίσως και το 60% ως 70% των κατοικιών έχουν καταστραφεί στον Άγιο Μαρτίνο», υπογράμμισε ο Μερ.

Η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών επιβιβάστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια πτήση προς τη Γουαδελούπη με «ενισχύσεις», άνδρες και υλική βοήθεια, για τα γαλλικά νησιά της Καραϊβικής που επλήγησαν από τον κυκλώνα κατηγορίας 5.

Νωρίτερα χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από μια σύσκεψη του κλιμακίου που συστήθηκε για την αντιμετώπιση της κατάστασης, προέβλεψε ότι ο κυκλώνας θα προκαλούσε ανθρώπινα θύματα.

«Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να έχουμε σαφή απολογισμό, αλλά μπορώ ήδη να πω ότι ο αντίκτυπος θα είναι βαρύς και σκληρός», είπε ο Μακρόν. «Θα υπάρξουν θύματα και οι υλικές ζημιές και στα δύο νησιά θα είναι μεγάλες», πρόσθεσε.

Το γαλλικό τμήμα του γαλλο-ολλανδικού νησιού του Αγίου Μαρτίνου έχει «καταστραφεί κατά το 95%» από τον κυκλώνα Ίρμα, δήλωσε ο Ντανιέλ Γκιμπς, πρόεδρος του τοπικού αυτοδιοικητικού συμβουλίου.

«Πρόκειται για μια τεράστια καταστροφή. Το 95% του νησιού είναι κατεστραμμένο. Έχω υποστεί σοκ. Είναι συνταρακτικό», δήλωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου μιλώντας μέσω κινητού τηλεφώνου στο Radio Caraïbes International.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση να σταλούν «επαρκείς ενισχύσεις» από τη γαλλική κυβέρνηση «για να απομακρυνθούν όλοι όσοι μπορούν να απομακρυνθούν», καθώς αν το νησί χτυπηθεί από έναν νέο κυκλώνα το Σάββατο θα είναι «αδύνατον» να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και τότε «δεν θα μετράμε τους νεκρούς, αλλά τους ζωντανούς», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Γκιμπς.

Νωρίτερα ο Ερίκ Μερ, ο νομάρχης της Γουαδελούπης, έκανε λόγο για «τουλάχιστον έξι νεκρούς» στο γαλλικό τμήμα του Αγίου Μαρτίνου μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα.

#HurricaneIrma Buildings in St Martin topple after Hurricane Irma. Unbelievable! #hurricaneirma2017 #StMartin pic.twitter.com/C7JBoDTvOn

Τεράστιες καταστροφές στο νησί του Αγίου Μαρτίνου

Οι υλικές ζημιές τις οποίες προκάλεσε στο γαλλο-ολλανδικό νησί του Αγίου Μαρτίνου ο καταστροφικός κυκλώνας Ίρμα, ένα καιρικό φαινόμενο «έντασης που δεν έχει προηγούμενο στον Ατλαντικό», είναι «τεράστιες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ολλανδίας χθες βράδυ.

«Οι ζημιές είναι τεράστιες» κι ακόμη δεν έχει υπάρξει ολοκληρωμένη αποτίμησή τους, τόνισε μιλώντας στα μικρόφωνα ολλανδικών ΜΜΕ ο Ρόναλντ Πλάστερκ, στον οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων αρωγής εξ ονόματος της ολλανδικής κυβέρνησης.

Λόγω των «δυσκολιών στην επικοινωνία» με το νησί είναι «αδύνατο αυτή τη στιγμή να έχουμε πλήρη εικόνα για την κατάσταση», συνέχισε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι ακόμη αγνοεί «αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί».

Τα κέντρα υποδοχής του ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού ήταν χθες βράδυ κατάμεστα, καθώς πήγαν σε αυτά πολλοί περισσότεροι από όσους χωρούν όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους. Εξαιτίας των βλαβών στο δίκτυο τηλεφωνίας λόγω του κυκλώνα, ο ολλανδικός Ερυθρός Σταυρός δεν είναι σε θέση να αποτιμήσει τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σημείωσε εκπρόσωπός του.

Το λιμάνι και το αεροδρόμιο στο ολλανδικό τμήμα του νησιού του Αγίου Μαρτίνου υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχίσουν να εκδηλώνονται τις επόμενες ώρες και αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν κατολισθήσεις, γεγονός που θα σημάνει «επιπρόσθετες επιπλοκές», σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε «φρικτές» τις «πληροφορίες και τις εικόνες» που φθάνουν στη χώρα από τα εδάφη του βασιλείου στην Καραϊβική τα οποία επλήγησαν από τον κυκλώνα Ίρμα.

Γνωστοποίησε ότι εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, δύο πλοία του ολλανδικού Πολεμικού Ναυτικού θα σταλούν από το Κουρασάο και την Αρούμπα για να μεταφέρουν στρατιώτες και ανθρωπιστική βοήθεια στον Άγιο Μαρτίνο.

Ήδη περίπου εκατό στρατιωτικοί, που εστάλησαν στην περιοχή ενόψει της καταστροφής, κάνουν περιπολίες για να «πάρουν μια ιδέα για την κατάσταση», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτησή τους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα απευθύνθηκαν στους κατοίκους του Αγίου Μαρτίνου, του Αγίου Ευσταθίου και του Σάμπα, που «επλήγησαν από μια καταστροφική δύναμη της φύσης».«Όλα τα θύματα του κυκλώνα Ίρμα βρίσκονται στις καρδιές μας», ανέφεραν.

Ο κυκλώνας Ίρμα απειλεί πολυτελή ακίνητα του Τραμπ

Wow severe damage and destruction after #HurricaneIrma passed over the island of St. Martin. #Irma pic.twitter.com/rZI1urOjmx