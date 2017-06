Λονδίνο: Θέλω να σκοτώσω τους Μουσουλμάνους, φώναζε ο οδηγός του Βαν

Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες, όταν ένα βαν έπεσε πάνω σε περαστικούς κοντά στο τέμενος του Βόρειου Λονδίνου, ενώ το περιστατικό αυτό, διερευνάται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Υπάρχει ένας νεκρός από το περιστατικό αυτό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία, που ανακοίνωσε επίσης, ότι οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του περιστατικού.

LATEST on #SevenSisters Road #FinsburyPark incident. One person has died. Counter Terrorism Command investigating. https://t.co/S5whFriU3Z pic.twitter.com/PKHfgCI345

Η αστυνομία στο Λονδίνο τόνισε επίσης, ότι την στιγμή αυτή, δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που να έχουν δεχτεί επίθεση με μαχαίρι.

We have taken 8 patients to hospital following the incident on #SevenSisters Road in #FinsburyPark https://t.co/oL75V7ZUWD pic.twitter.com/KQNcFumxIC