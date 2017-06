Διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.Έξι νεκροί και τραυματίες

Διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο χθες Σάββατο το βράδυ.Οι δράστες έριξαν το φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν πάνω σε πεζούς στη Γέφυρα του Λονδίνου προτού επιτεθούν με μαχαίρια εναντίον περαστικών στη γειτονική περιοχή Μπόροου Μάρκετ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στον κόσμο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στη London Bridge. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 15-20 πεζούς που παρασύρθηκαν. Υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Η Χόλι Τζόουνς, ρεπόρτερ του BBC που βρισκόταν στη γέφυρα του Λονδίνου την ώρα του περιστατικού, δήλωσε ότι το λευκό βαν οδηγούσε ένας άνδρας και το αυτοκίνητο είχε ταχύτητα 50 μιλίων όταν έπεσε πάνω στους πεζούς.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε πέντε νοσοκομεία της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων, η οποία επεσήμανε ότι έχει παράσχει βοήθεια σε πιο ελαφρά τραυματίες επί τόπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θεωρεί το συμβάν «τρομοκρατική επίθεση». Πρόκειται για την τρίτη τρομοκρατική επίθεση που σημειώνεται στη Βρετανία σε διάστημα τριών μηνών και σημειώνεται λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 8ης Ιουνίου και λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Η αστυνομία εκλήθη λίγο μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 00:00 ώρα Ελλάδας) στη Γέφυρα του Λονδίνου, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για ένα όχημα που έπεσε πάνω στο πλήθος.

Η τροχαία ανακοίνωσε ότι «υπάρχουν πολλά θύματα», χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για την κατάστασή τους, έπειτα από αυτό το συμβάν «στο οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ένα όχημα και ένα μαχαίρι».

Η αστυνομία του Λονδίνου στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν δύο ακόμη επιθέσεις, στη συνοικία Μπόροου Μάρκετ, που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα, και στο Βόξολ. Η τελευταία επίθεση αποδείχθηκε ότι δεν συνδέεται με τις δύο πρώτες.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είχε αναφερθεί στην «πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας» σε ανακοίνωσή της.

«Πυροβολισμοί ακούστηκαν» στο Μπόροου Μάρκετ, επεσήμανε η αστυνομία, ενώ σε μια φωτογραφία που τράβηξε περάστικός φαίνονται δύο άνθρωποι να κείτονται στο έδαφος, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων φορά ένα παντελόνι παραλλαγής και μια ζώνη στην οποία φαίνονται μια σειρά από κυλινδρικά αντικείμενα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις κοντινές περιοχές.

Στο μεταξύ το Ισλαμικό Κράτος νωρίτερα χθες κάλεσε τους υποστηρικτές του μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων Telegram να εξαπολύσουν επιθέσεις με φορτηγά, μαχαίρια και όπλα εναντίον των «Σταυροφόρων» στη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

