Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Τουρκία

Σεισμός 5 ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Σμύρνης, στην Τουρκία, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.



Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης, και περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μανίσα.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες αν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.

To cnn Tyrk κάνει λόγο για 5,1 ρίχτερ:

#Earthquakes News - Earthquake of 5.1 magnitude hits Turkey, no casualties or damage - CNN Turk https://t.co/WHhpQ7Zu67