Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την κυκλοφορία εισιτηρίων για τον αγώνα με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημέρωσε τους φιλάθλους της σχετικά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον επερχόμενο αγώνα της ομάδας στη Λισαβόνα. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα στις 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Η ανακοίνωση αφορά τους φιλάθλους που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να αφήσει πίσω της την ήττα από την Άντερλεχτ και να επικεντρωθεί πλήρως στην κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με τους «Αετούς». Το παιχνίδι έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος και θα διεξαχθεί στο ιστορικό «Estadio Da Luz» της Λισαβόνας.

Η ευρωπαϊκή υποχρέωση του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του την επόμενη ευρωπαϊκή του υποχρέωση, η οποία τον βρίσκει να ταξιδεύει στη Λισαβόνα για να αναμετρηθεί με την Μπενφίκα. Αυτός ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς εντάσσεται στην 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η κρητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χρήστου Κόντη, προετοιμάζεται εντατικά για αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, αφήνοντας πίσω της το προηγούμενο ανεπιτυχές αποτέλεσμα με την Άντερλεχτ.

Διαδικασία αγοράς εισιτηρίων

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά στη Λισαβόνα, μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» (oficretefc.com).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την αγορά των εισιτηρίων είναι μέχρι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στις 11:00 π.μ. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι φίλαθλοι θα λάβουν αρχικά ένα αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο όμως δεν αποτελεί το τελικό εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο.

Λήψη και χρήση του εισιτηρίου

Το πραγματικό εισιτήριο, με το οποίο θα είναι δυνατή η είσοδος στο «Estadio Da Luz», θα αποσταλεί ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, όσοι φίλαθλοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αγορά τους, θα λάβουν στο email τους το εισιτήριο.

Με αυτό το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να εισέλθουν στη Θύρα «Mais Vantagens Stand» του γηπέδου. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 έχει φροντίσει για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, ώστε να διευκολύνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στην Πορτογαλία για να στηρίξουν την ομάδα.

Ο αγώνας στο «Estadio Da Luz»

Η αναμέτρηση μεταξύ ΟΦΗ και Μπενφίκα θα διεξαχθεί στο επιβλητικό «Estadio Da Luz», το γήπεδο της πορτογαλικής ομάδας. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι γνωστό για την ατμόσφαιρά του και θα φιλοξενήσει την κρίσιμη συνάντηση της 6ης αγωνιστικής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα βρεθούν στις κερκίδες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε ένα από τα πιο ιστορικά ευρωπαϊκά γήπεδα. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει ώθηση στους παίκτες του Χρήστου Κόντη, στην προσπάθειά τους για ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπενφίκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta