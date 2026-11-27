Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, το μεσημέρι στο Περιστέρι, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μία γυναίκα που κινούνταν με πατίνι. Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για εξετάσεις, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Λόγω του ατυχήματος, προκλήθηκαν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το τροχαίο ατύχημα στο Περιστέρι

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου 2026, η περιοχή του Περιστερίου έγινε το σκηνικό ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία γυναίκα η οποία επέβαινε σε πατίνι, σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση οχημάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Η σύγκρουση μεταξύ του οχήματος και του πατινιού είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της γυναίκας, η οποία βρέθηκε στο οδόστρωμα. Άμεσα κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να παράσχουν βοήθεια και να διαχειριστούν την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον δρόμο.

Η κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας

Η γυναίκα που ενεπλάκη στο ατύχημα φέρεται να είναι ηλικίας περίπου 35 ετών, με άλλες πληροφορίες να την τοποθετούν γύρω στα 35 με 40 ετών. Δέχτηκε χτύπημα από το αυτοκίνητο στο Περιστέρι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας.

Παρά τη σοβαρότητα του τροχαίου, οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας της είναι καθησυχαστικές. Η γυναίκα φαίνεται να έχει τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο εν μέσω της ανησυχίας που προκλήθηκε από το συμβάν.

Άμεση κινητοποίηση και μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά το ατύχημα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας. Η παρουσία του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστική για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί, θα υποβληθεί σε μια σειρά από εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν πλήρως την έκταση τυχόν εσωτερικών ή εξωτερικών τραυματισμών και να αποκλείσουν οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Το τροχαίο ατύχημα στην Εθνάρχου Μακαρίου είχε άμεσες επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου. Λόγω του συμβάντος, προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στην κίνησή τους.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και του ασθενοφόρου στο σημείο του ατυχήματος, καθώς και η διαδικασία καταγραφής και απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων, συνέβαλαν στην επιβράδυνση της ροής της κυκλοφορίας. Η δυσχέρεια αυτή παρατηρήθηκε κυρίως στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, όσο αυτό ήταν δυνατόν υπό τις δεδομένες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit