«Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή»: Νέα πρωτοβουλία της Novo σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη

Μια νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης για την ολιστική διαχείριση της νόσου της παχυσαρκίας, με τίτλο «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή», παρουσίασε η Novo Ελλάδος σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η δράση σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας της εταιρείας με τον γνωστό σεφ Άκη Πετρετζίκη, με κοινό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Οι στόχοι της νέας πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» έχει ως βασικό της στόχο να αναδείξει την παχυσαρκία ως μια χρόνια και σύνθετη νόσο, η οποία απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Θέτοντας στο επίκεντρο τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, επιδιώκει να προσφέρει πρακτικές διατροφικές λύσεις.

Οι λύσεις αυτές απευθύνονται τόσο σε όσους ζουν με παχυσαρκία ή υπερβαρότητα, όσο και σε εκείνους που διαχειρίζονται το βάρος τους με θεραπεία, πάντα κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Άκης Πετρετζίκης δημιούργησε συνταγές για ισορροπημένα γεύματα, οι οποίες σχεδιάστηκαν με την καθοδήγηση επιστημόνων υγείας. Οι συνταγές αυτές εξασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους.

Το μήνυμα του υπουργού υγείας

Την εκδήλωση χαιρέτισε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε την εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου με τη Novo, αναφερόμενος τόσο στο επίπεδο των σύγχρονων θεραπευτικών λύσεων όσο και στις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε επίσης τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η παχυσαρκία στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, προανήγγειλε τη συνέχιση του εθνικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της νόσου της παχυσαρκίας, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Η παρουσίαση και οι ομιλητές της εκδήλωσης

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία με χαρακτηριστική ευαισθησία και θετική ενέργεια έδωσε το έναυσμα για έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Ο διάλογος αυτός, απαλλαγμένος από στερεότυπα και προκαταλήψεις, ενθάρρυνε όλους τους παρευρισκόμενους να αναζητήσουν την καθοδήγηση των ειδικών για μια πιο ανάλαφρη ζωή.

Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης ήταν η Myriam Mezher, Γενική Διευθύντρια της Novo Ελλάδος και Κύπρου, ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, ο Βασίλης Τσιρώνης, διαιτολόγος–διατροφολόγος και Πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος, καθώς και η Μαρία Ζαφείρη, Ιατρός Παθολόγος και Διευθύντρια Ιατρικού Τμήματος της Novo Ελλάδος και Κύπρου. Όλοι οι ομιλητές έθεσαν στο επίκεντρο της συζήτησης την επιτακτική ανάγκη για την ολιστική διαχείριση της παχυσαρκίας.

Η ολιστική προσέγγιση της παχυσαρκίας

Όπως επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές, η παχυσαρκία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος. Παρόλο που συχνά στιγματίζεται εσφαλμένα ως ζήτημα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας, στην πραγματικότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει έγκαιρη ιατρική διάγνωση, συστηματική παρακολούθηση, καθώς και καθοδήγηση από επιστήμονες υγείας. Η Myriam Mezher, Γενική Διευθύντρια της Novo Ελλάδος και Κύπρου, σημείωσε ότι το «Lasting health starts now» (Η μακροχρόνια υγεία ξεκινά σήμερα) αποτελεί το κεντρικό μήνυμα του νέου brand της Novo και εκφράζει την πεποίθηση της εταιρείας για την έναρξη μιας διαρκούς πορείας προς την καλύτερη υγεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta