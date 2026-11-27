Ο Παντελής Μπούτσκος βρέθηκε καλεσμένος στο σημερινό Gazz Floor, όπου ανέλυσε και σχολίασε τις τακτικές κινήσεις της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η επίθεση της Ελλάδας κατά την αναμέτρηση με τη Γεωργία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Μπούτσκος εξέφρασε την έκπληξή του για συγκεκριμένες εντολές του προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, αναφορικά με την οργάνωση της επίθεσης.

Η ήττα της εθνικής ομάδας στα προκριματικά

Η εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε τη Γεωργία σε έναν κρίσιμο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο «T-Center Athens», ήταν μέρος της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η ελληνική ομάδα γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 89-92 από τους Γεωργιανούς.

Αυτό το αποτέλεσμα άφησε την εθνική ομάδα με μια σημαντική απώλεια στην πορεία της για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και ανατροπές, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης.

Οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου στο Gazz Floor

Ο Παντελής Μπούτσκος, γνωστός για τις αναλύσεις του στο μπάσκετ, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Gazz Floor. Στο πλαίσιο της εκπομπής, η οποία μεταδόθηκε στις 27 Νοεμβρίου, ο Μπούτσκος κλήθηκε να σχολιάσει και να αναλύσει τις τακτικές κινήσεις της ελληνικής ομάδας. Το κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επίθεση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Γεωργίας, εστιάζοντας στις επιλογές του προπονητή, Βασίλη Σπανούλη.

Οι τοποθετήσεις του Μπούτσκου προσέφεραν μια λεπτομερή ματιά στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες στιγμές του παιχνιδιού που επηρέασαν την εξέλιξη του σκορ και την τελική έκβαση.

Η εντολή του Βασίλη Σπανούλη που προκάλεσε εντύπωση

Συγκεκριμένα, ο Παντελής Μπούτσκος αναφέρθηκε σε μία εντολή του Βασίλη Σπανούλη, η οποία του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας φέρεται να έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση από το μισό του γηπέδου, μια επιλογή που σχολιάστηκε από τον Μπούτσκο.

Η συγκεκριμένη τακτική κίνηση αποτέλεσε σημείο ανάλυσης, καθώς ο Μπούτσκος εξήγησε την προσωπική του προσδοκία για μια διαφορετική προσέγγιση στην επίθεση της ομάδας σε εκείνη τη φάση του αγώνα.

Η προσδοκία για full court επίθεση

Ο Παντελής Μπούτσκος δήλωσε ότι περίμενε από τον Βασίλη Σπανούλη να δώσει την εντολή για μια full court επίθεση. Η προσδοκία του ήταν η ελληνική ομάδα να αναπτύξει την επίθεσή της από ολόκληρο το γήπεδο, εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατότητα για να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο και να δημιουργήσει ευκαιρίες για σκοράρισμα.

Αντίθετα, η επιλογή του προπονητή να περιορίσει την επίθεση στο μισό γήπεδο αποτέλεσε ένα σημείο προβληματισμού για τον Μπούτσκο, ο οποίος περίμενε μια πιο δυναμική και ολοκληρωτική προσέγγιση από την ελληνική ομάδα.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση του προπονητή

Ο Παντελής Μπούτσκος, στην ανάλυσή του, προσπάθησε να εξηγήσει τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν τον Βασίλη Σπανούλη στην απόφαση να οργανώσει την επίθεση από το μισό γήπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η επιλογή μπορεί να προέκυψε επειδή είχαν ήδη συμβεί κάποια λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι Γεωργιανοί είχαν κλέψει τη μπάλα αρκετές φορές, γεγονός που ενδεχομένως ώθησε τον Έλληνα προπονητή να αναζητήσει μια αλλαγή στο σκηνικό του παιχνιδιού. Η εντολή για επίθεση μισού γηπέδου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να μειωθούν τα ρίσκα και να αποκατασταθεί η τάξη στην οργάνωση της ομάδας μετά από τις απώλειες της μπάλας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta