Μία 46χρονη γυναίκα στην Καλιφόρνια βρέθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου, αφού τραυμάτισε μία στεφανιαία αρτηρία στην καρδιά της. Ο τραυματισμός προκλήθηκε από την απότομη κατανάλωση ενός μπουκαλιού παγωμένου νερού. Το περιστατικό αυτό, το οποίο επαναλήφθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, οδήγησε στη διάγνωση αυτόματου διαχωρισμού στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD).

Το περιστατικό στην Καλιφόρνια

Η γυναίκα είχε μόλις ολοκληρώσει μία δεκάωρη βάρδια και επέστρεφε στο αυτοκίνητό της, όταν αποφάσισε να πιει μονορούφι το παγωμένο νερό. Μέσα σε δευτερόλεπτα από την κατανάλωση, ένιωσε ένα έντο «κάψιμο» στο μέσο του στήθους της. Αυτή η αίσθηση γρήγορα επεκτάθηκε και στα δύο της χέρια, προκαλώντας της έντονη δυσφορία.

Το «κάψιμο» διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά. Περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, η 46χρονη άρχισε να ιδρώνει και ένιωσε ναυτία, καθώς και ίλιγγο, σαν να επρόκειτο να λιποθυμήσει. Θορυβημένη από την κατάσταση της υγείας της, κάλεσε αμέσως σε βοήθεια και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Η διάγνωση των γιατρών

Κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, ένα καρδιογράφημα αποκάλυψε διαταραγμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην καρδιά της γυναίκας. Επιπλέον, οι εξετάσεις αίματος έδειξαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης. Η τροπονίνη είναι μία πρωτεΐνη που απελευθερώνεται στο αίμα όταν ο καρδιακός μυς υφίσταται βλάβη, και τα αυξημένα επίπεδά της αποτελούν ένδειξη εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ωστόσο, τα επίπεδα τροπονίνης μπορούν να αυξηθούν και για άλλους λόγους, όπως η πνευμονική εμβολή, η χρόνια νεφρική νόσος ή η υπερβολική άσκηση.

Οι γιατροί του Ιατρικού Κέντρου Roseville Kaiser Permanente υπέβαλαν την 46χρονη σε αξονική στεφανιαιογραφία. Η εξέταση αυτή έδειξε ένα μικρό «σκίσιμο» στο τοίχωμα ενός κλάδου της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας της. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα. Η διάγνωση που τέθηκε ήταν αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD).

Τι είναι ο αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD)

Ο αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD) αποτελεί μία σπάνια διαταραχή, η οποία μπορεί να προκαλέσει οξέα στεφανιαία επεισόδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το τοίχωμα των αρτηριών δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από πολλαπλές στοιβάδες. Στην περίπτωση του SCAD, συσσωρεύεται αίμα ανάμεσα σε αυτές τις στοιβάδες του τοιχώματος.

Αυτή η συσσώρευση αίματος έχει ως συνέπεια την πάχυνση του τοιχώματος της αρτηρίας, γεγονός που οδηγεί σε στένωση του αυλού της. Ο αυλός είναι το εσωτερικό τμήμα της αρτηρίας μέσω του οποίου ρέει το αίμα προς την καρδιά. Η στένωση αυτή περιορίζει τη ροή του αίματος, επηρεάζοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Η διαταραχή παρατηρείται πρωτίστως σε γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% των περιπτώσεων, συνήθως χωρίς γνωστούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Οι ασθενείς κατά κανόνα έχουν ηλικία μεταξύ 40 και 60 ετών, ενώ το ποσοστό υποτροπής της πάθησης ανέρχεται στο 18%.

Η πιθανή αιτία και η σπανιότητα του περιστατικού

Οι θεράποντες γιατροί της 46χρονης εκτιμούν πως η γρήγορη κατανάλωση του παγωμένου νερού ενδέχεται να προκάλεσε μία απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η αύξηση της πίεσης θεωρείται ότι οδήγησε στο «σκίσιμο» του τοιχώματος των αρτηριών της καρδιάς της. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει δημοσιευθεί σε ιατρική επιθεώρηση και αποτελεί το πρώτο που περιγράφεται στην ιατρική βιβλιογραφία με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο τραυματισμός της αρτηρίας της καρδιάς από παγωμένο νερό συνέβη δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, καθιστά την περίπτωση εξαιρετικά σπάνια. Ενδέχεται να είναι ένα από τα ελάχιστα περιστατικά παγκοσμίως όπου παρατηρείται τέτοια επανάληψη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit