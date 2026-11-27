Υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο: Γονείς εξέδιδαν την κόρη τους από την ηλικία των 8 ετών

Μια υπόθεση μαστροπείας που έχει συνταράξει το Αγρίνιο και ολόκληρη την Ελλάδα ήρθε στο φως, με τους γονείς μιας 15χρονης να κατηγορούνται ότι εξέδιδαν την κόρη τους από την ηλικία των 8 ετών. Η ανήλικη φιλοξενείται πλέον στο νοσοκομείο Αγρινίου με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αρχή της φρίκης και η αποκάλυψη

Η αρχή της εφιαλτικής κατάστασης για την σήμερα 15χρονη φέρεται να έγινε το 2019, όταν οι γονείς της ξεκίνησαν να την εκδίδουν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ανήλικη εκδιδόταν έναντι ποσού που κυμαινόταν από 10 έως 15 ευρώ, σε όποιον ηλικιωμένο το επιθυμούσε. Αυτή η κατάσταση φέρεται να διήρκεσε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, με την ανήλικη να ζει σε ένα περιβάλλον εκμετάλλευσης.

Μετά από αυτή τη μακρά περίοδο, η 15χρονη βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της. Αποκάλυψε την κόλαση που ζούσε σε έναν συγχωριανό της, ένα κοντινό της πρόσωπο, ζητώντας του «Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε στην καταγγελία στις αρχές και την έναρξη των ερευνών για την υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο.

Οι συλλήψεις και η πορεία της έρευνας

Οι αστυνομικές αρχές, μετά την καταγγελία, προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει επτά συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και των γονέων της ανήλικης. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, καθώς αναζητείται ακόμα ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στο Αγρίνιο, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς της ανήλικης είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλες υποθέσεις.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε η ανήλικη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι καταγγελίες της 15χρονης διατηρούν τη σοβαρότητά τους και αποτελούν πλέον αντικείμενο διερεύνησης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Επιπλέον, κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη του παιδιού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να έχει πέσει θύμα κακοποίησης και με άλλους τρόπους.

Η καταγγελία του 2020 και η φιλοξενία της ανήλικης

Σχετικά με την υπόθεση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ισχυρίστηκε πως είχε υποβληθεί καταγγελία για το συγκεκριμένο παιδί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020. Η πληροφορία αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς δείχνει ότι υπήρχαν ενδείξεις για την κατάσταση της ανήλικης και στο παρελθόν.

Πλέον, η 15χρονη φιλοξενείται στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου βρίσκεται με εισαγγελική εντολή. Ο κ. Γιαννάκος περιέγραψε ότι η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και καταβάλλει προσπάθειες να πατήσει στα πόδια της. Παράλληλα, προσπαθεί να αναπτύξει υγιείς δεσμούς με τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν στους θαλάμους του νοσοκομείου, σε ένα περιβάλλον που της παρέχει ασφάλεια και φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Newsit