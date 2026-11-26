Αυστηρό μήνυμα προς όσους επιχειρούν να εμφανιστούν στις γειτονιές ως υποστηρικτές ακροδεξιών ομάδων έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία θα αντιμετωπίζει με συλλήψεις και παραπομπή στη Δικαιοσύνη όποιον παρουσιαστεί ως προστάτης ή αλληλέγγυος ακροδεξιός. Οι δηλώσεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή το σχέδιο αστυνομικής παρουσίας σε περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας.

Αυστηρό μήνυμα για ακροδεξιούς «προστάτες»

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια εμφάνισης ατόμων ως προστάτες ή συμπαραστάτες ακροδεξιών ομάδες στις γειτονιές θα αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή. Έκανε ειδική αναφορά στη Χρυσή Αυγή, τονίζοντας ότι άτομα που συνδέονται με τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη καταδικαστεί για εγκλήματα, θα συλλαμβάνονται άμεσα.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Όποιος τολμήσει να εμφανιστεί στις γειτονιές και να παρουσιάζεται ως προστάτης ή ως συμπαραστάτης ή αλληλέγγυος ακροδεξιός από αυτά που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια – υπάρχουν στη φυλακή άνθρωποι που σκότωσαν μετανάστες και τα μέλη της Χρυσής Αυγής – να ξέρει ότι θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και επιχειρήσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε διάφορες περιοχές, επισημαίνοντας ότι κάθε βράδυ υπάρχει παρουσία του ελληνικού FBI, του Εκβιαστών, της ΔΙΑΣ και άλλων δυνάμεων της αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι εδώ και έναν μήνα έχουν εγκατασταθεί ένστολες δυνάμεις σε όλες τις πλατείες, οι οποίες παραμένουν από το πρωί μέχρι τις 2 τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, αυτή η εντατική παρουσία έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, με ορισμένες περιοχές, όπως η Κυψέλη, να έχουν «καθαρίσει». Ο στόχος, όπως ανέφερε, είναι να μην αφεθεί να κυριαρχήσει «είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική».

Αντιμετώπιση παθογενειών και παραβατικότητας

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν την αστυνομία. Για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ένστολων, έκανε λόγο για παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπογράμμισε ότι η εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων αποτελεί καθήκον των αρμόδιων υπηρεσιών και εξέφρασε την ελπίδα ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, τέτοιες παθογένειες θα εξαφανιστούν.

Επιπλέον, ο υπουργός μίλησε για την παραβατικότητα των Ρομά, τονίζοντας ότι το ζήτημα της εκτεταμένης παραβατικής συμπεριφοράς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις ομάδες διαμεσολάβησης που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Απορρίπτει αιτιάσεις για προεκλογικά κριτήρια

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι εξιχνιάσεις υποθέσεων γίνονται με προεκλογικά κριτήρια. Διερωτήθηκε ρητορικά «Θα σταματήσουμε τις εξιχνιάσεις εγκληματικών υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;» και υποστήριξε ότι οι μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις απαιτούν σημαντικό χρόνο, έρευνα και οργανωμένη δουλειά.

Ο υπουργός επέκρινε τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δείχνουν «άγνοια των θεμάτων» και ότι αυτό «δεν είναι καλό για το κομματικό σύστημα και τη Δημοκρατία». Τόνισε ότι υποθέσεις με δεκάδες συλλήψεις και ανεύρεση εκατομμυρίων, που περιλαμβάνουν διείσδυση αστυνομικών, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από τη μια μέρα στην άλλη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr