Σε κλίμα έντονων διαφωνιών και χωρίς προσδοκίες για άμεση συμφωνία, πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Οι «27» ηγέτες καλούνται να συζητήσουν τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προβλέπει επιπλέον περικοπές 44 δισ. ευρώ, καθώς και ένα δάνειο 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών επικεντρώνονται σε πέντε βασικά μέτωπα, με τις διαφορετικές προτεραιότητες Βορρά, Νότου και Ανατολικής Ευρώπης να δυσκολεύουν την εξεύρεση συμβιβασμού. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να μετατεθούν, εκτός απροόπτου, στην τελευταία Σύνοδο του έτους, στις 17 Δεκεμβρίου.

Το κλίμα των διαπραγματεύσεων και η πρόταση Κόστα

Το κλίμα μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει βαρύ, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διεξάγονται υπό συνθήκες έντονων αντιθέσεων. Οι προτεραιότητες των χωρών του Βορρά, του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης αποκλίνουν σημαντικά, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, περιλαμβάνει επιπλέον περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση ενός δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε μικρότερες ομάδες και κατ’ ιδίαν συναντήσεις, καθώς οι σημερινές προσδοκίες για συμφωνία είναι περιορισμένες.

Η παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε δήλωση το βράδυ της Τετάρτης, τονίζοντας την ανάγκη για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη θέση του, προσθέτοντας ότι «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό». Η δήλωση αυτή αντανακλά την ελληνική θέση υπέρ της διατήρησης επαρκούς χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Το μέγεθος του προϋπολογισμού στο επίκεντρο

Η πρώτη και σημαντικότερη διαφωνία μεταξύ των «27» αφορά το συνολικό μέγεθος του νέου προϋπολογισμού. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες βόρειες χώρες ζητούν περιορισμένες δαπάνες, με την προτεραιότητα να δίνεται στην άμυνα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αντίθετα, χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Πολωνία, επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Παράλληλα, υπάρχει διαφωνία και για το πραγματικό μέγεθος της αύξησης, καθώς το Βερολίνο υποστηρίζει ότι η πρόταση Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Άλλες κυβερνήσεις αντιτείνουν ότι ο υπολογισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την αποπληρωμή του μεταπανδημικού χρέους.

Η αγροτική πολιτική και οι άμεσες ενισχύσεις

Η αγροτική πολιτική αποτελεί ένα δεύτερο πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των κρατών-μελών. Η Γαλλία, μέσω του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ζητά ισχυρότερες εγγυήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις των παραγωγών, αναδεικνύοντας τη σημασία του αγροτικού τομέα.

Η πρόταση που συζητείται προβλέπει έως 297 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034. Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να αυξηθεί από 80% σε 90% το ποσοστό των πόρων που θα δεσμεύεται αποκλειστικά για τους αγρότες. Η συγκεκριμένη θέση προκαλεί αντιδράσεις σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την κατανομή των κονδυλίων.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί φόροι και οι αντιδράσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η πρόταση για την επιβολή πέντε νέων ευρωπαϊκών φόρων. Στόχος αυτών των φόρων είναι η άντληση περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως, γεγονός που θα συνέβαλε στη μείωση των απευθείας εισφορών των κρατών-μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, αρκετές χώρες εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή τους. Η Πολωνία αντιδρά στη φορολόγηση μέσω του συστήματος εμπορίας ρύπων, ενώ το Λουξεμβούργο εκφράζει διαφωνίες για τα έσοδα που προέρχονται από τον καπνό. Παράλληλα, η Ιρλανδία φοβάται ότι ένας φόρος στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις, γεγονός που αναδεικνύει τις διαφορετικές οικονομικές προσεγγίσεις εντός της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki