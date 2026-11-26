Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Περιθώρι Δράμας στις 21 Νοεμβρίου. Ο 50χρονος κτηνοτρόφος και εργοδότης του νεαρού ομολόγησε τη δολοφονία του, υποδεικνύοντας στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του δράστη, κατηγορούμενος για συνέργεια.

Η εξαφάνιση και οι αρχικές έρευνες

Οι αρχές είχαν ξεκινήσει άμεσα εκτεταμένες έρεουνες για τον εντοπισμό του 24χρονου, ο οποίος διέμενε στην περιοχή της Δράμας. Από την πρώτη στιγμή, ο 50χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει ζωντανό τον νεαρό. Οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν τελικά στην ομολογία του εργοδότη.

Η σορός του 24χρονου βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή της Δράμας, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους. Η εξέλιξη αυτή έδωσε τέλος στην αγωνία για την τύχη του νεαρού, αλλά αποκάλυψε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Η ομολογία του 50χρονου κτηνοτρόφου

Στην κατάθεσή του στις αρχές, ο 50χρονος κτηνοτρόφος παραδέχθηκε τη δολοφονία του 24χρονου. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ότι ο νεαρός του ζητούσε διαρκώς χρήματα. Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο στην υπόθεση, όπως προέκυψε από τις ανακρίσεις που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί.

Ο κτηνοτρόφος περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 24χρονου. Όπως παραδέχθηκε, τον σκότωσε στο μαντρί του, προτού προχωρήσει στην προσπάθεια απόκρυψης του εγκλήματος. Η ομολογία του ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της σορού.

Η απόκρυψη της σορού και των ιχνών

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος μετέφερε τη σορό του θύματος χρησιμοποιώντας το βανάκι του ίδιου του 24χρονου. Την έθαψε στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Για να καλύψει περαιτέρω τα ίχνη του, ο δράστης πέταξε τη μοιραία καραμπίνα, το φονικό όπλο, σε ένα ποτάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο κτηνοτρόφος φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με την καραμπίνα του, η οποία είχε «εξαφανιστεί» μυστηριωδώς. Αυτές οι αντιφάσεις πιθανόν να ενίσχυσαν τις υποψίες των αρχών και να συνέβαλαν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Ο ρόλος του ανιψιού και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, με την κατηγορία της συνέργειας. Ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον θείο του από το Κάτω Νευροκόπι, από το σημείο όπου είχε αφήσει το βανάκι του θύματος, μέχρι το Περιθώρι. Η μεταφορά αυτή έγινε μετά την απόκρυψη της σορού.

Παρόλα αυτά, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αν ο 23χρονος γνώριζε τη δράση του θείου του ή αν απλώς τον μετέφερε, διευκολύνοντας άθελά του την απόδραση ή την απόκρυψη των ιχνών. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως ο ρόλος του ανιψιού στην τραγική αυτή υπόθεση και να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 24χρονου

Τα ίχνη του 24χρονου χάθηκαν στις 21 Νοεμβρίου από το Περιθώρι Δράμας. Δύο ημέρες αργότερα, την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, το φορτηγάκι του θύματος εντοπίστηκε παρκαρισμένο στο Κάτω Νευροκόπι. Ωστόσο, μέσα στο όχημα δεν βρέθηκαν τα έγγραφα του νεαρού ούτε το κινητό του τηλέφωνο, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία.

Το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου παρέμενε κλειστό από το βράδυ του Σαββάτου, γεγονός που είχε εντείνει τις ανησυχίες των οικείων του και των αρχών. Η εύρεση του οχήματος χωρίς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος ήταν ένα από τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στην υποψία εγκληματικής ενέργειας και την εντατικοποίηση των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Newsit