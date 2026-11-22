Στην καρδιά της Αραγονίας, στην Ισπανία, μια οικογενειακή παράδοση περίπου δύο αιώνων βρέθηκε στο χείλος της απώλειας, όταν ο αγρότης Φρανθίσκο Μπεσκός αποφάσισε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια δύο παραδοσιακών ποικιλιών κολοκύθας. Ωστόσο, με μια κίνηση που διασφαλίζει τη συνέχεια της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς, ο Μπεσκός φρόντισε να παραδώσει το φυτικό υλικό τους σε ειδικούς. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διατήρηση της κίτρινης κολοκύθας του Πανθάνο και της κολοκύθας Rabique, δύο ποικιλιών με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τη γαστρονομία της περιοχής.

Η κίνηση του Φρανθίσκο Μπεσκός

Ο Φρανθίσκο Μπεσκός, ένας αγρότης με καταγωγή από το Πανθάνο, ένα γραφικό χωριό που βρίσκεται στην επαρχία της Ουέσκα, στην αυτόνομη κοινότητα της Αραγονίας, έλαβε μια σημαντική απόφαση. Είχε αποφασίσει να σταματήσει την καλλιέργεια δύο παραδοσιακών ποικιλιών κολοκύθας, δραστηριότητα που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς του για πολλές γενιές. Παρόλα αυτά, δεν επιθυμούσε να χαθεί η προσπάθεια και η γνώση που είχε συσσωρευτεί επί τόσες γενεές.

Πριν την οριστική διακοπή της καλλιεργητικής του δραστηριότητας, ο Μπεσκός, ο οποίος εκτός από αγρότης ασχολείται και με τη μελέτη της τοπικής εθνογραφίας και της παραδοσιακής διατροφής της περιοχής, ενήργησε προνοητικά. Παρέδωσε το πολύτιμο φυτικό υλικό των δύο αυτών ποικιλιών κολοκύθας στον Ισμαέλ Φερέρ. Ο κ. Φερέρ είναι διευθυντής γαστρονομίας στο Κέντρο Γαστρονομικής Καινοτομίας της Αραγονίας (CIGA), έναν φορέα που μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχειά τους και τη διατήρησή τους για το μέλλον.

Η κίτρινη κολοκύθα του Πανθάνο: Μια παράδοση δύο αιώνων

Ανάμεσα στις δύο ποικιλίες που διασώθηκαν, ξεχωρίζει η κίτρινη κολοκύθα του Πανθάνο. Αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της οικογενειακής κληρονομιάς του Φρανθίσκο Μπεσκός, καθώς διατηρούνταν και καλλιεργούνταν από την οικογένειά του για περίπου 200 χρόνια. Η ιστορία της αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι παραδοσιακές ποικιλίες κατόρθωναν να διατηρηθούν και να επιβιώσουν από γενιά σε γενιά, μεταφέροντας γνώση και πρακτικές.

Οι οικογένειες της περιοχής, εφαρμόζοντας μια παλιά πρακτική, κρατούσαν συστηματικά ένα μέρος της παραγωγής τους και επέλεγαν με προσοχή τους σπόρους που θα χρησιμοποιούσαν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, η κίτρινη κολοκύθα του Πανθάνο διατηρήθηκε ζωντανή στην οικογένεια Μπεσκός για δύο ολόκληρους αιώνες. Αυτό συνέβη χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ενταχθεί σε διαδικασίες μαζικής εμπορικής παραγωγής, διαφυλάσσοντας έτσι τα μοναδικά της χαρακτηριστικά και την αγροτική της ταυτότητα.

Η κολοκύθα Rabique και η γαστρονομική της αξία

Η δεύτερη παραδοσιακή ποικιλία που διασώθηκε χάρη στην πρωτοβουλία του Φρανθίσκο Μπεσκός είναι η κολοκύθα Rabique, η οποία είναι επίσης γνωστή με την ονομασία Rabiqué. Η συγκεκριμένη ποικιλία κατέχει ιδιαίτερη θέση και σημασία για την ευρύτερη περιοχή της Αραγονίας, καθώς συνδέεται άμεσα και στενά με την πλούσια γαστρονομική της παράδοση, αποτελώντας βασικό συστατικό σε τοπικές συνταγές.

Η κολοκύθα Rabique χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή παραδοσιακών γλυκών της Αραγονίας, όπως είναι τα φημισμένα pastillos και τα farinosos, γλυκίσματα που έχουν ως βασικό συστατικό την κολοκύθα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κουζίνας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο η κίτρινη κολοκύθα του Πανθάνο όσο και η Rabique δεν αποτελούν δύο διαφορετικά βοτανικά είδη. Αντιθέτως, πρόκειται για παραδοσιακές ποικιλίες που ανήκουν στο ίδιο γένος, το Cucurbita. Η ενδεχόμενη απώλειά τους, ωστόσο, θα σήμαινε την οριστική εξαφάνιση συγκεκριμένων γενετικών χαρακτηριστικών και ενός σημαντικού κομματιού της αγροτικής κληρονομιάς που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή επί αιώνες.

Το ευρύτερο πρόβλημα της ισπανικής υπαίθρου

Η ιστορία του Φρανθίσκο Μπεσκός και η προσπάθειά του να διασώσει τις παραδοσιακές ποικιλίες κολοκύθας αναδεικνύει ένα ευρύτερο και ολοένα και πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ισπανική ύπαιθρος. Το φαινόμενο αυτό αφορά την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και την ανησυχητική έλλειψη διαδοχής στις γεωργικές δραστηριότητες, τάσεις που απειλούν άμεσα την αγροτική κληρονομιά της χώρας.

Όταν μια παραδοσιακή ποικιλία καλλιεργείται από έναν μόνο άνθρωπο ή από έναν πολύ μικρό αριθμό οικογενειών, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των κολοκύθων του Μπεσκός, η διακοπή της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει στην οριστική και αμετάκλητη απώλειά της. Στην περιοχή του Πανθάνο, η οικογένεια του Μπεσκός διατηρούσε επί πολλές γενιές διαφορετικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Ωστόσο, η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση αυτών των μοναδικών και ιστορικών ποικιλιών, καθιστώντας την κίνηση του αγρότη ακόμα πιο κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta