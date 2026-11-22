Μια σοβαρή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναίκας με αναπηρία ήρθε στο φως στην Αθήνα, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. Για την υπόθεση συνελήφθη την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026, μια 55χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι επί περίπου έναν χρόνο εκμεταλλευόταν σεξουαλικά μια 45χρονη γυναίκα σε οίκους ανοχής. Η δράση της 55χρονης αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένους ελέγχους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 55χρονη γυναίκα συνελήφθη την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, κατηγορούμενη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να εκμεταλλευόταν την 45χρονη γυναίκα για περίπου έναν χρόνο, ασκώντας της ψυχολογική χειραγώγηση και πιέσεις. Η κατηγορούμενη εξανάγκαζε το θύμα να εκδίδεται σε οίκους ανοχής, εκμεταλλευόμενη την ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχοδιανοητική της κατάσταση με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διερεύνησε την υπόθεση, από την οποία προέκυψε ότι η 55χρονη μετέφερε συστηματικά το θύμα σε οίκους ανοχής. Εκεί, η 45χρονη αναγκαζόταν να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού, ενώ στη συνέχεια η κατηγορούμενη κρατούσε για τον εαυτό της ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που εισέπραττε από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η αποκάλυψη της δράσης

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των αρχών για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, εντοπίστηκε η 45χρονη γυναίκα σε έναν οίκο ανοχής ο οποίος λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε ήδη σφραγιστεί από τον αρμόδιο δήμο.

Μετά τον εντοπισμό της, ακολούθησε έρευνα η οποία επιβεβαίωσε ότι η 45χρονη αποτελούσε θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της, μια κατάσταση που επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο ο οποίος την εξέτασε, ενισχύοντας τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η μέθοδος εκμετάλλευσης

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από περίπου έναν χρόνο. Η 55χρονη γνώριζε εξαρχής την αναπηρία της 45χρονης και την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν. Εκμεταλλευόμενη αυτή την κατάσταση, φέρεται να άσκησε πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να εκδίδεται συστηματικά σε οίκους ανοχής.

Η 55χρονη μετέφερε την 45χρονη στους οίκους ανοχής, όπου πραγματοποιούνταν τα ερωτικά ραντεβού, και στη συνέχεια της αφαιρούσε μεγάλο μέρος των εσόδων. Ακόμη και όταν η 45χρονη εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και σταματούσε να εκδίδεται, η 55χρονη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει. Αυτό γινόταν μέσω της άσκησης πιέσεων, της παροχής υποσχέσεων για υψηλές χρηματικές απολαβές και της ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η ευάλωτη κατάσταση του θύματος

Η 45χρονη γυναίκα, θύμα της εμπορίας ανθρώπων, βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχοδιανοητική κατάσταση, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η 55χρονη. Η κατάσταση αυτή της αναπηρίας της 45χρονης ήταν γνωστή στην κατηγορούμενη από την πρώτη στιγμή που την πλησίασε, περίπου έναν χρόνο πριν. Η επιβεβαίωση της ψυχοδιανοητικής ευαλωτότητας της 45χρονης από πραγματογνώμονα ψυχολόγο αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση.

Η κατηγορούμενη εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ευάλωτη θέση της 45χρονης, ασκώντας της συνεχή ψυχολογική χειραγώγηση. Αυτή η χειραγώγηση περιλάμβανε όχι μόνο την πίεση για την εκπόρνευση, αλλά και την απομόνωση του θύματος από το περιβάλλον του. Η 55χρονη φέρεται να είχε πείσει την 45χρονη να μην αποκαλύψει το παραμικρό στο οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον, ενισχύοντας έτσι την εξάρτηση και την εκμετάλλευση.

Με πληροφορίες από: Newsit