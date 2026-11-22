Συναγερμός σήμανε στις αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026, όταν ένα σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αιγάλεω έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν φιαλίδια προπανίου στην κατοικία, προκαλώντας έκρηξη και υλικές ζημιές. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το συμβάν, το οποίο κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Το χρονικό της εμπρηστικής επίθεσης

Η εμπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 22.11.2026, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αιγάλεω βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς ένα σπίτι δέχθηκε επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την κατοικία με συγκεκριμένο σκοπό. Προχώρησαν στην τοποθέτηση δύο φιαλιδίων προπανίου σε ένα από τα περβάζια του σπιτιού. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση έκρηξης, η οποία έγινε αντιληπτή στην ευρύτερη περιοχή.

Οι υλικές ζημιές και η απουσία τραυματισμών

Από την έκρηξη των δύο φιαλιδίων προπανίου, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στην πρόσοψη της κατοικίας. Το περβάζι, όπου είχαν τοποθετηθεί τα γκαζάκια, υπέστη φθορές, ενώ οι γύρω τοίχοι μαύρισαν έντονα από την πυρκαγιά και τον καπνό που ακολούθησαν την έκρηξη. Η εικόνα του σπιτιού μετά την επίθεση μαρτυρούσε την ένταση του συμβάντος.

Παρά την σοβαρότητα της επίθεσης και τις ορατές υλικές καταστροφές, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ανθρώπινου προσώπου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για τους ενοίκους ή τους περίοικους.

Το προφίλ του ενοίκου και οι απειλές

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι στην κατοικία που δέχθηκε την επίθεση διέμενε ένας άνδρας Ρομά. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στο παρελθόν και τις ενδεχόμενες σχέσεις του ενοίκου, προκειμένου να διαλευκάνουν τα κίνητρα πίσω από την εμπρηστική ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να λάβουν κατάθεση από ένα συγγενικό πρόσωπο του άνδρα. Το συγγενικό αυτό πρόσωπο αποκάλυψε στις αρχές ένα κρίσιμο στοιχείο: ο ένοικος του σπιτιού δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα, γεγονός που τον είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα.

Μάλιστα, οι απειλές αυτές ήταν τόσο έντονες και επίμονες, που οδήγησαν τον άνδρα στην απόφαση να αναχωρήσει για το εξωτερικό. Η αναχώρησή του, που προηγήθηκε της επίθεσης, ενισχύει την υπόθεση ότι το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με τις απειλές που είχε δεχθεί. Η αστυνομία εξετάζει πλέον με προσοχή αυτή την πτυχή της υπόθεσης, αναζητώντας τους δράστες και τα κίνητρά τους.

Η αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη

Η προανάκριση για την εμπρηστική επίθεση στο Αιγάλεω διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εργάζονται εντατικά για τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εξετάζουν το σημείο της επίθεσης για τυχόν ευρήματα, ενώ παράλληλα αναζητούν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής που ενδεχομένως είδαν ή άκουσαν κάτι ύποπτο τις κρίσιμες ώρες. Επίσης, ερευνάται η ύπαρξη και η λειτουργία καμερών ασφαλείας σε γειτονικά κτίρια ή καταστήματα, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών πριν ή μετά την επίθεση.

Η αποκάλυψη ότι ο ένοικος δεχόταν απειλές πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό έχει δώσει νέα διάσταση στην έρευνα, καθιστώντας τον εντοπισμό των δραστών ακόμα πιο επιτακτικό. Οι αρχές δεσμεύονται να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Newsit