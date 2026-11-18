Σε τραγωδία κατέληξε ένας καβγάς για φθορές σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας 58χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του. Το περιστατικό έλαβε χώρα έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό του 58χρονου με δύο άλλους άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών.

Οι τρεις άνδρες ενεπλάκησαν σε αντιπαράθεση, η οποία οδήγησε στην κατάρρευση του 58χρονου και τον μετέπειτα θάνατό του. Για την υπόθεση, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές.

Το χρονικό του διαπληκτισμού στη Σταυρούπολη

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, όπου τρεις άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν λεκτικό διαπληκτισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 58χρονος άνδρας είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τους δύο άλλους άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών.

Η αφορμή για τον καβγά ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε ένα όχημα. Το αυτοκίνητο αυτό ανήκε σε συγγενικό πρόσωπο του 58χρονου, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή του στο περιστατικό.

Η εξέλιξη της αντιπαράθεσης και η κατάρρευση

Κατά τη διάρκεια του λεκτικού διαπληκτισμού, ο οποίος εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, ο 58χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Η κατάρρευσή του ήταν αιφνίδια και συνέβη εν μέσω της λογομαχίας.

Αμέσως μετά την απώλεια των αισθήσεών του, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες για την ανάνηψή του ήταν άμεσες, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο θάνατος του 58χρονου στο νοσοκομείο

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο 58χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθεί. Ο θάνατός του επισφράγισε την τραγική κατάληξη του διαπληκτισμού για τις φθορές στο όχημα.

Η είδηση του θανάτου του 58χρονου προκάλεσε θλίψη, καθώς ένα απλό περιστατικό με φθορές σε αυτοκίνητο οδήγησε σε μια ανθρώπινη απώλεια.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση

Μετά το τραγικό συμβάν, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στις συλλήψεις των δύο άλλων ανδρών που ενεπλάκησαν στον διαπληκτισμό. Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 83χρονο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι αυτή της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς η λεκτική αντιπαράθεση οδήγησε στην απώλεια της ζωής του 58χρονου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 58χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τον καβγά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki