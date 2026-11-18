Σε τραγωδία κατέληξε ένας καβγάς που ξέσπασε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας 58χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό του 58χρονου με δύο άλλους άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών. Η αντιπαράθεση αφορούσε φθορές που είχαν προκληθεί σε ένα αυτοκίνητο.

Ο μοιραίος διαπληκτισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, οι τρεις άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Η αιτία του καβγά ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε όχημα, το οποίο ανήκε σε συγγενικό πρόσωπο του 58χρονου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης, ο 58χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Το περιστατικό αυτό σηματοδότησε την τραγική εξέλιξη του διαπληκτισμού.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και ο θάνατος

Αμέσως μετά την απώλεια των αισθήσεών του, ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας το τραγικό αποτέλεσμα του καβγά.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση

Για την υπόθεση, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου και του 83χρονου άνδρα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν θανατηφόρα έκθεση, καθώς η λεκτική αντιπαράθεση οδήγησε στην απώλεια της ζωής του 58χρονου.

Με πληροφορίες από: thecaller.gr