Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, τα οποία καταγράφουν περιστατικά αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας. Ένα από αυτά απεικονίζει αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά με γκλοπ και κλωτσιές στο κεφάλι νεαρή διαδηλώτρια, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Παράλληλα, σημειώθηκαν και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και τη διενέργεια συνολικά 23 προσαγωγών και τεσσάρων συλλήψεων.

Επεισόδια και καταγγελίες για αστυνομική βία στην επέτειο του Πολυτεχνείου

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα σημαδεύτηκαν από επεισόδια και καταγγελίες για αστυνομική βία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στις συγκεντρώσεις και την πορεία συμμετείχαν περίπου 25.000 πολίτες. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν σε 23 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τα περιστατικά βίας και οι καταγγελίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με το βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και ο τραυματισμός της διαδηλώτριας

Ένα από τα περιστατικά που ξεχώρισαν και προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις αφορά μία νεαρή διαδηλώτρια. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, φαίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να την χτυπά αρχικά με γκλοπ στο κεφάλι και, ενώ είναι πεσμένη στο έδαφος, να της ρίχνει κλωτσιές. Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός φέρεται να έκανε χρήση χημικών εναντίον της.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο τρόπος αντιμετώπισής της από τον αστυνομικό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των αστυνομικών τακτικών.

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αναφορικά με το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος της γυναίκας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει ήδη κινηθεί διαδικασία για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Επιπλέον, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον εμπλεκόμενο αστυνομικό. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης αφορά αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, ο οποίος απεικονίζεται στο βίντεο να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας.

Συγκεντρώσεις και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων

Πέρα από τα περιστατικά αστυνομικής βίας, οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου σημαδεύτηκαν και από επιθέσεις ομάδων ατόμων κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Περίπου στις 15:45 το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, ομάδα ατόμων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη, όπου οι αστυνομικοί διενεργούσαν προελέγχους.

Από την επίθεση αυτή, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Μία γυναίκα αστυνομικός υπέστη τραύμα στο κεφάλι από πέτρα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ένας άνδρας αστυνομικός τραυματίστηκε στον καρπό.

Δεύτερο περιστατικό βίας και συλλήψεις

Λίγο αργότερα, περίπου στις 16:35, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου, μία έτερη ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης. Οι επιτιθέμενοι εκτόξευσαν μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι προς τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που συμμετείχε στα επεισόδια. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, τα οποία ήταν ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη, καθώς και ένα γκαζάκι, στοιχεία που καταδεικνύουν την προετοιμασία των επιτιθέμενων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta