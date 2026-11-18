Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για διάφορες πτυχές της ζωής του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκ νέου στην πολυσυζητημένη δήλωσή του για το ψάρι, τονίζοντας ότι θα την επαναλάμβανε. Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην υιοθεσία βρεφών από ζευγάρια ανδρών. Η συζήτηση επεκτάθηκε στα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, καθώς και την εμπειρία του στην τηλεοπτική παρουσίαση.

Η δήλωση για το ψάρι και οι λόγοι της

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να σχολιάσει εκ νέου την πολυσυζητημένη δήλωσή του για το ψάρι. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο ότι θα την επαναλάμβανε, τονίζοντας τη σημασία της. «Απολύτως. Βεβαίως. Μα είναι ιερή πράξη και ιερός λόγος» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του για το περιεχόμενο της δήλωσης.

Ο κ. Γκλέτσος προχώρησε σε εκτενή εξήγηση των λόγων που τον οδήγησαν να προβεί στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Όπως ανέφερε, η δήλωση αυτή είχε ως στόχο να προσφέρει διέξοδο σε ανθρώπινες ψυχές που βιώνουν καταπίεση. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Μια κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και προς τα κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε αυτοί κάπου να βρουν έναν άνθρωπο να τους δώσει μια διέξοδο, μια βαλβίδα, να φύγουν, να ξεφύγουν. Βοηθήθηκαν άνθρωποι, βοηθήθηκαν οικογένειες, βοηθήθηκαν μανάδες», περιγράφοντας τον αντίκτυπο που εκτιμά ότι είχε η στάση του.

Η θέση για την υιοθεσία βρεφών

Στην ίδια συνέντευξη, ο Απόστολος Γκλέτσος τοποθετήθηκε και σε ένα άλλο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της υιοθεσίας. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη σαφή του αντίθεση, δηλώνοντας: «Είμαι ενάντια στην υιοθεσία βρεφών από ζευγάρια ανδρών».

Παιδικά χρόνια και τα πρώτα βήματα στην υποκριτική

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, ο Απόστολος Γκλέτσος περιέγραψε μια ζωή γεμάτη μετακινήσεις, λόγω της ιδιότητας του πατέρα του ως στρατιωτικού. «Επειδή ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, μεγάλωσα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο» είπε αρχικά, υπογραμμίζοντας την εμπειρία που απέκτησε από τις συνεχείς αλλαγές τόπου διαμονής.

Επιπλέον, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις της μητέρας του είχαν συγκεκριμένες επιπτώσεις στην επαγγελματική πορεία του πατέρα του εντός του στρατεύματος. Η είσοδός του στον χώρο της υποκριτικής, όπως εξήγησε, ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαίας συγκυρίας, καθώς βρέθηκε στη δραματική σχολή ακολουθώντας μια κοπέλα. Πριν την αναγνώριση, ο κ. Γκλέτσος εργάστηκε σε διάφορα επαγγέλματα μέχρι την ηλικία των 26 ετών, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Μεταξύ αυτών των εργασιών ήταν οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις, καθώς και εργασία στην κρεαταγορά.

Η πορεία στον χώρο της υποκριτικής και η εμπειρία στην τηλεοπτική παρουσίαση

Σχετικά με την επαγγελματική του πορεία στην υποκριτική, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε ότι είχε θέσει ένα αυστηρό χρονικό όριο για την επιτυχία του στον χώρο. «Όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι, είχα πει στον εαυτό μου ότι με αυτή τη δουλειά σου δίνω πέντε χρόνια. Αν στα πέντε χρόνια δεν αρχίζεις να βιοπορίζεσαι, πάει να πει ότι άστο. Κάνουμε κάτι άλλο», δήλωσε, περιγράφοντας την αποφασιστικότητά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα δυόμισι με τρία χρόνια αυτής της πενταετίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, όμως στη συνέχεια η κατάσταση βελτιώθηκε και άρχισε να βιοπορίζεται από το επάγγελμα του ηθοποιού. Μιλώντας για την εμπειρία του στην τηλεοπτική παρουσίαση, ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός με τον εαυτό του. «Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω. Με τη Ρούλα πήρα από τη λάμψη της. Αλλά δεν το έχω. Μου το έχουν πει να παρουσιάσω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν το έχω. Τελεία» τόνισε, εκφράζοντας την απόλυτη άποψή του για τις ικανότητές του στον συγκεκριμένο τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki