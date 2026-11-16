Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό. Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, ενώ έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και οργανώσεις.

Οι κατηγορούμενοι στο εδώλιο

Ο βασικός κατηγορούμενος, Ηλίας Μίχος, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 έτη κάθειρξης. Οι κατηγορίες αφορούσαν βιασμό, διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών θα βρεθεί ξανά και η μητέρα της ανήλικης.

Η παρουσία της μητέρας στο εφετείο οφείλεται στην άσκηση εισαγγελικής έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες της μαστροπείας και της πορνογραφίας και είχε αποφυλακιστεί. Η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 20 κατηγορουμένους. Πέραν των δύο προσώπων που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ως μαστροποί και της μητέρας του παιδιού, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν κριθεί ένοχοι με αναστολή ως «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία που αφορούσε 17 «πελάτες», εκ των οποίων οι 11 καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Ηχηρές καταγγελίες από τον αδελφό της ανήλικης

Η νέα δίκη φέρνει ξανά στο προσκήνιο όσα έζησε η τότε 12χρονη, με τον αδελφό της να προβαίνει σε ηχηρές καταγγελίες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της πρωτόδικης διαδικασίας έγιναν προσβλητικές αναφορές σε βάρος της αδελφής του. Παράλληλα, ασκεί κριτική στους χειρισμούς της αστυνομίας και σε δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως λέει, έθεσαν σε κίνδυνο την προστασία της αδελφής του.

Ο αδελφός της ανήλικης θυμάται ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές την παρουσία του ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Καταγγέλλει ότι δέχθηκε ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης που αφορούσαν τα εσώρουχα της ανήλικης αδελφής του. Συγκεκριμένα, τον ρωτήσανε αν φορούσε σουτιέν ή στρινγκ η δωδεκάχρονη αδελφή του. Επιπλέον, ακούστηκαν εξαιρετικά προσβλητικοί χαρακτηρισμοί για το παιδί, με κάποιους να λένε ότι ήταν «χειρότερη και από πόρνη».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε μία άλλη δύσκολη στιγμή, όταν επισκεπτόταν τη μητέρα του μέσα στις φυλακές. Περιέγραψε την εμπειρία πίσω από ένα τζάμι, με μια καρέκλα και ένα τηλέφωνο, δηλώνοντας ότι αισθανόταν και ο ίδιος φυλακισμένος εκείνη τη στιγμή. Ο αδελφός της ανήλικης επιμένει στην αθωότητα της μητέρας τους.

Η προστασία του παιδιού στο επίκεντρο

Ο αδελφός της 12χρονης τόνισε με έμφαση ότι, αντί να προστατευτεί ένα παιδί που είχε υποστεί κακοποίηση, βρέθηκε πολλές φορές στη θέση να πρέπει να απολογείται για όσα του συνέβησαν. Επανέλαβε ότι η αδελφή του ήταν δώδεκα χρονών, ένα παιδί που θα έπρεπε να ζούσε την ηλικία της, όπως θα έπρεπε κάθε δωδεκάχρονο παιδί να τη ζει.

Η υπόθεση στον Κολωνό, η οποία συγκλόνισε το πανελλήνιο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες και τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της ανήλικης. Η δικαστική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να εξετάσει εκ νέου όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Εφετείο

Έξω από το κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως, είχαν καλέσει σε συγκέντρωση αλληλεγγύης συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών και εργατικά σωματεία. Η ατμόσφαιρα έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν κατά διαστήματα ηλεκτρισμένη, καθώς οι συγκεντρωμένοι εξέφραζαν την υποστήριξή τους.

Οι οργανώσεις και οι πολίτες που συμμετείχαν στη διαδήλωση είχαν ως στόχο να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη μαθήτρια, η οποία ήταν ηλικίας 12 ετών κατά τον χρόνο των πράξεων, καθώς και στην οικογένειά της. Παράλληλα, διεκδικούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για τα φρικτά πράγματα που έχουν ακουστεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki