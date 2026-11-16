Το 4 μηνών βρέφος στην Πάτρα εκτός κινδύνου – Στη φυλακή οι γονείς του

Ευχάριστα είναι τα νέα που ήρθαν στο φως σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 4 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας. Το μικρό αγοράκι, το οποίο είχε μεταφερθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι γονείς του, ηλικίας 21 και 26 ετών, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η Πρόνοια αναμένεται να αναλάβει τη φροντίδα των άλλων έξι παιδιών της οικογένειας.

Η πορεία της υγείας του βρέφους

Το 4 μηνών βρέφος νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, αναρρώνοντας μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Βασίλης Αλεξόπουλος, μίλησε στο ΕΡΤnews, επιβεβαιώνοντας ότι το παιδί έχει βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η αρχική κατάσταση του βρέφους ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς είχε νοσηλευτεί αρχικά σε ΜΕΘ με υπογλυκαιμικό κώμα. Οι γιατροί είχαν αποφασίσει την άμεση διασωλήνωσή του και τη διακομιδή του στη Μονάδα Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του.

Από τη ΜΕΘ στην Παιδιατρική Κλινική

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, το βρέφος αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί συνεχίζεται η νοσηλεία του, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, το βρέφος θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να λάβει την κατάλληλη αγωγή και να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τη μετέπειτα φροντίδα του, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και τα τραύματα

Η υπόθεση του βρέφους αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, όταν το 4 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Το παιδί προερχόταν από καταυλισμό στην Εγλυκάδα και έφερε υπογλυκαιμικό κώμα, ενώ ήταν υποσιτισμένο και είχε τραύματα στα πόδια.

Τα τραύματα αυτά, όπως αναφέρεται, παραπέμπουν σε δαγκωματιές από τρωκτικά, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το βρέφος.

Η προφυλάκιση των γονέων

Οι γονείς του βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, συνελήφθησαν και βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή το Σάββατο με σκοπό να απολογηθούν για την υπόθεση. Είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, μια κατηγορία που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεων ή παραλείψεών τους.

Κατά την κατάθεσή τους, οι γονείς υποστήριξαν πως το παιδί δεν ήταν υποσιτισμένο, αλλά αδύνατο λόγω του μεταβολισμού του. Παρά τις εξηγήσεις τους, οι δύο γονείς έχουν πλέον προφυλακιστεί, εν αναμονή της περαιτέρω δικαστικής διαδικασίας.

Η φροντίδα των άλλων παιδιών

Πέρα από το 4 μηνών βρέφος, η οικογένεια έχει άλλα έξι παιδιά. Μετά την προφυλάκιση των γονέων, η Πρόνοια αναμένεται να αναλάβει τη φροντίδα αυτών των παιδιών. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την προστασία και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Newsit