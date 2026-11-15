Δύο νεκροί σε τροχαίο στο Λιντς μετά από καταδίωξη – Τέσσερις συλλήψεις

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στο Λιντς της Βρετανίας, με δύο νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο καταδιωκόταν από την αστυνομία, συγκρούστηκε σφοδρά με ένα άλλο όχημα στην οδό Gelderd Road. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου οδηγού του καταδιωκόμενου οχήματος και τριών ανήλικων επιβατών του.

Η μοιραία καταδίωξη στο Λιντς

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη του Λιντς, όταν ένα μπλε BMW 123D ενεπλάκη σε καταδίωξη με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις 00:44 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Το όχημα δεν υπάκουσε σε σήμα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η προσπάθεια διαφυγής του.

Η καταδίωξη βρισκόταν σε εξέλιξη στην οδό Gelderd Road, μια κεντρική αρτηρία της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του οδηγού του BMW να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, το όχημα συγκρούστηκε με ένα λευκό Volkswagen Scirocco. Η σύγκρουση σημειώθηκε τη στιγμή που το Volkswagen Scirocco έστριβε από την οδό Lowfields Road προς την Gelderd Road, καθιστώντας την μοιραία για τους επιβαίνοντες.

Δύο νεκροί και τραυματίες

Οι συνέπειες της σφοδρής σύγκρουσης ήταν τραγικές. Ο 22χρονος οδηγός του Volkswagen Scirocco έχασε ακαριαία τη ζωή του στο σημείο του δυστυχήματος. Η 23χρονη συνοδηγός του ίδιου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

Στο μπλε BMW επέβαιναν, εκτός από τον 39χρονο οδηγό, τρεις ανήλικοι: δύο αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών και μία 16χρονη κοπέλα. Όλοι τους τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η ζωή κανενός από τους τρεις ανήλικους δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο η παρουσία τους στο όχημα προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Μετά το δυστύχημα, οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις. Ο 39χρονος οδηγός του BMW, ο οποίος κατάγεται από το Χάρογκεϊτ του Βόρειου Γιορκσάιρ, συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια κάνναβης, με τα επίπεδα της ουσίας στον οργανισμό του να ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του.

Οι τρεις ανήλικοι επιβάτες του BMW, αφού έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους, συνελήφθησαν επίσης. Και οι τρεις κατηγορούνται ως ύποπτοι για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ανεξάρτητη έρευνα και εκκλήσεις για μάρτυρες

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις συνθήκες της καταδίωξης, παρέπεμψε την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC). Το IOPC έχει ήδη ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα, η οποία θα εξετάσει λεπτομερώς τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταδίωξη και, εν τέλει, στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του συμβάντος.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση προς το κοινό, ζητώντας τη συνδρομή αυτόπτων μαρτύρων. Κάθε πληροφορία, καθώς και υλικό από κάμερες αυτοκινήτων ή κινητά τηλέφωνα που μπορεί να έχουν καταγράψει το περιστατικό, θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας. Το σημείο της σύγκρουσης παρέμεινε αποκλεισμένο για τη συλλογή στοιχείων, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν την εξέταση του υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, αναζητώντας κάθε λεπτομέρεια που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki