«Προσπάθησα να τον σώσω, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο», λέει ο επιζών πυροσβέστης – Νέα στοιχεία από την αυτοψία στο Ζεφύρι

Συγκλονίζει η μαρτυρία του 43χρονου τραυματία πυροσβέστη, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του. Ο πυροσβέστης προσπάθησε να σώσει έναν από τους δύο συναδέλφους του, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια λόγω έλλειψης οξυγόνου. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την πυρκαγιά φέρνει στο φως η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής, η οποία αποκαλύπτει την ύπαρξη αυτοσχέδιας ξυλόσομπας και μεγάλων ποσοτήτων στάχτης στον χώρο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη

Ο 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, περιέγραψε λεπτομερώς τις στιγμές αγωνίας και κινδύνου. Όπως ανέφερε, ενώ έσβηνε τη φωτιά με τη μάνικα, οι φλόγες ξαφνικά φούντωσαν με μεγάλη ένταση. Σε εκείνο το σημείο, αντιλήφθηκε έναν συνάδελφό του πεσμένο δίπλα στη σκάλα του κτιρίου.

Ο τραυματίας πυροσβέστης προσπάθησε αμέσως να τον βοηθήσει, αλλά η αναπνευστική του συσκευή εξαντλήθηκε από αέρα, με αποτέλεσμα να του τελειώσει το οξυγόνο. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια διάσωσης και να απομακρυνθεί. Μετά από μερικά βήματα, έχασε τις αισθήσεις του. Η μαρτυρία του αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς δίνει μια εικόνα των συνθηκών που επικρατούσαν μέσα στο κτίριο.

Τα ευρήματα της αυτοψίας στο Ζεφύρι

Η πεντασέλιδη έκθεση αυτοψίας του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής, η οποία παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει σημαντικά ευρήματα για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι ερευνητές εντόπισαν στο ισόγειο του κτιρίου μια αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ξυλόσομπα είχε χρησιμοποιηθεί λίγο πριν από την έναρξη της φωτιάς. Επιπλέον, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες στάχτης ανάμεσα σε απορρίμματα στον χώρο. Όλα αυτά τα στοιχεία εξετάζονται ενδελεχώς προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά και κάτω από ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες.

Η τραγική κατάληξη της επιχείρησης

Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι κατέληξε σε τραγωδία, με τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Πρόκειται για τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καθήκοντος. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής σκάλας του κτιρίου.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκε περίπου πέντε μέτρα μακριά από τον συνάδελφό του, προς το εσωτερικό του υπογείου. Οι θέσεις όπου εντοπίστηκαν οι δύο άτυχοι πυροσβέστες αποτελούν επίσης μέρος της έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Οι πληροφορίες για εγκλωβισμένο παιδί

Οι πυροσβέστες είχαν εισέλθει στο κτίριο έχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ενδεχομένως υπήρχε εγκλωβισμένο ένα παιδί. Αυτή η πληροφορία οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση και την είσοδό τους στον φλεγόμενο χώρο, με στόχο τη διάσωση.

Δυστυχώς, η επιχείρηση αυτή, που ξεκίνησε με την ελπίδα διάσωσης, κατέληξε σε ένα τραγικό συμβάν, με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Τα ευρήματα της αυτοψίας και η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Newsit