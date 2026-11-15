Έκρηξη φιάλης προπανίου σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βέλγιο: Πέντε τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μετά από έκρηξη φιάλης προπανίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Maredsous. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Αβαείο του Βελγίου, στην επαρχία της Ναμούρ, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η έκρηξη οδήγησε σε πυρκαγιά στον χώρο της αγοράς, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση δύο εκ των τραυματιών χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.

Το χρονικό της έκρηξης και οι τραυματισμοί

Το μεσημέρι της Κυριακής, μια φιάλη προπανίου εξερράγη στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Maredsous, προκαλώντας άμεσα τραυματισμούς σε πέντε άτομα. Από αυτούς, δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας άνθρωπος υπέστη εγκαύματα. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν πιο ελαφριά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι σοβαρά τραυματίες χρειάστηκαν άμεση νοσηλεία σε εξειδικευμένα νοσοκομεία. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Λιέγης, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Neder-Over-Heembeek, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά, σήμανε άμεσα συναγερμός στις αρχές του Βελγίου. Ο δήμαρχος της Anhée, Pierre Rondiat, παρείχε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και την κατάσταση της υγείας τους. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της σε άλλα περίπτερα της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Η άμεση ανταπόκριση συνέβαλε στον περιορισμό των συνεπειών.

Οι εκτεταμένες ζημιές στα περίπτερα

Παρά την ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών, η έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές στην αγορά. Δύο ξύλινα περίπτερα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες, μετατρέποντας τα σε στάχτη.

Επιπλέον, δύο γειτονικά περίπτερα υπέστησαν επίσης υλικές ζημιές, αν και όχι τόσο εκτεταμένες όσο αυτά που καταστράφηκαν πλήρως. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνει τη σφοδρότητα του συμβάντος και την ένταση της πυρκαγιάς που ακολούθησε την έκρηξη.

Μαρτυρίες εκθετών: «Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο»

Μία από τις εκθέτριες που βρισκόταν στην αγορά περιέγραψε τις στιγμές πανικού και αγωνίας. «Έχουμε ένα περίπτερο ακριβώς στον διάδρομο, ακριβώς απέναντι, και ακούσαμε έναν δυνατό κρότο», τόνισε. Η ίδια πρόσθεσε ότι βγήκε έξω για να δει τι είχε συμβεί και αντίκρισε καπνό, ενώ σχεδόν αμέσως εμφανίστηκαν μεγάλες φλόγες.

Αρχικά, η εκθέτρια δεν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια απλή φωτιά που θα μπορούσε να σβήσει άμεσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «μόνο αργότερα, όταν μας είπαν ότι έπρεπε να εκκενώσουμε τον χώρο, αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι κάτι σοκαριστικό και βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μου. Ειλικρινά, ακόμη και τώρα θέλω να κλάψω, γιατί όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους… εμείς χάσαμε απλώς τη μέρα μας, ενώ εκείνοι έχασαν πολύ περισσότερα. Έχασαν τη ζωή τους».

Η σφοδρότητα των εκρήξεων και η επέμβαση των πυροσβεστών

Μια άλλη εκθέτρια περιέγραψε τη σφοδρότητα των διαδοχικών εκρήξεων που ακολούθησαν την αρχική. «Οι νεαροί από το αβαείο είχαν πάρει πυροσβεστήρες για να προσπαθήσουν να σβήσουν τη φωτιά, όμως οι εκρήξεις συνεχίζονταν, η μία μετά την άλλη», δήλωσε.

Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων, η κατάσταση ήταν πέρα από τον έλεγχό τους. «Δυστυχώς, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και στη συνέχεια επενέβησαν οι πυροσβέστες», πρόσθεσε. Η εκθέτρια εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, τονίζοντας την προσοχή που τηρείται συνήθως σε τέτοιες εκθέσεις και σημειώνοντας ότι οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki