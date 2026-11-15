Η κλήρωση Τζόκερ της 15ης Νοεμβρίου: Τζακ ποτ και οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3145, προσφέροντας στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ένα έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αποψινής κλήρωσης σημειώθηκε τζακ ποτ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναδείχθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Ως αποτέλεσμα, το ποσό μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Σε αυτή την κλήρωση, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί της κλήρωσης και το τζακ ποτ

Οι τυχεροί αριθμοί που προέκυψαν από την κλήρωση της Κυριακής 15 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν με ορισμένες διαφορές μεταξύ των πηγών. Σύμφωνα με το Ieidiseis, οι πέντε τυχεροί αριθμοί ήταν οι 5, 6, 14, 37 και 39, ενώ ο αριθμός Τζόκερ ήταν το 2.

Από την άλλη πλευρά, το Newsit ανέφερε ότι οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 2. Και οι δύο πηγές επιβεβαίωσαν ότι στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

Το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας

Για την πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, η οποία απαιτεί πέντε σωστούς αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ, το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ, μικτά. Αυτό το ποσό είναι το αρχικό εγγυημένο έπαθλο για κάθε κλήρωση.

Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι από ένας νικητές στην κατηγορία αυτή, το συνολικό ποσό του επάθλου κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους. Η κλήρωση της Κυριακής 15 Νοεμβρίου ακολούθησε το τζακ ποτ που είχε σημειωθεί και στην κλήρωση της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν επίσης δεν είχε αναδειχθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Οι αποδόσεις στη δεύτερη κατηγορία

Στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού, η οποία αφορά πέντε σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, το έπαθλο διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή. Υπάρχει ωστόσο ένα ανώτατο συνολικό ποσό καταβολής για αυτή την κατηγορία, το οποίο ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Εάν οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι περισσότεροι από 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα όριο στο συνολικό ποσό που διανέμεται για αυτή την κατηγορία.

Επόμενη κλήρωση και τρόποι συμμετοχής

Μετά το τζακ ποτ της Κυριακής, η επόμενη κλήρωση του Τζόκερ έχει οριστεί για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας αναμένεται να μοιραστούν τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ.

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Μπορούν είτε να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το δελτίο τους σε οποιοδήποτε πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα allwyn.gr για να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται.

Συχνότητα κληρώσεων και έλεγχος αποτελεσμάτων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, πάντα στις 22:00. Αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες τρεις ευκαιρίες την εβδομάδα να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα.

Πέραν των ατομικών δελτίων, οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, όσο και μέσω διαδικτύου. Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τις επίσημες υπηρεσίες της Allwyn, οι οποίες παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση για τους τυχερούς αριθμούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit