Η Μαρίζα Κωχ θυμάται το Πολυτεχνείο: «Οι ελεύθεροι σκοπευτές έριχναν και το τανκ προχωρούσε»

Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973 στο Πολυτεχνείο, με τις μνήμες όσων τα έζησαν να παραμένουν ζωντανές. Ανάμεσά τους και η Μαρίζα Κωχ, η οποία με ανάρτησή της την Κυριακή (15.11.2026) προχώρησε σε μία ιστορική αναδρομή, μεταφέροντας τη δική της μαρτυρία από εκείνη τη νύχτα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε, καθώς και τη συνάντησή της με τη Σοφία Βέμπο.

Οι στιγμές έξω από το Πολυτεχνείο

Η Μαρίζα Κωχ αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την εξέγερση φοιτητών και εργατών στο Πολυτεχνείο, η οποία στρεφόταν ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Η ίδια βρισκόταν στο πεζοδρόμιο ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με τη βοή του κόσμου και τα συνθήματα να ξεσηκώνουν την πόλη.

Όπως περιέγραψε η ερμηνεύτρια, οι ελεύθεροι σκοπευτές έριχναν από τις ταράτσες των πολυκατοικιών, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και φόβου. Δίπλα της, ο Βασίλης Ρακόπουλος, κρατώντας την ηλεκτρική του κιθάρα, την προστάτευε από τον κίνδυνο. Παιδιά κρέμονταν στα κάγκελα και παντού, ενώ όλο το πλήθος φώναζε «Όχι» στον στρατιώτη, ζητώντας του να σταματήσει την προέλαση.

Η προέλαση του τανκ και η αντίδραση του πλήθους

Οι μαρτυρίες της Μαρίζας Κωχ αναδεικνύουν την κρίσιμη στιγμή που το τανκ άρχισε να προχωράει προς τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου. Παρά τις εκκλήσεις και τις φωνές του πλήθους που ζητούσε από τον στρατιώτη να σταματήσει, το τανκ δεν σταμάτησε την πορεία του. Αυτή η στιγμή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων.

Η ίδια η ερμηνεύτρια θυμάται χαρακτηριστικά ότι το τανκ συνέχισε την πορεία του, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις του κόσμου. Η εικόνα των παιδιών που κρέμονταν στα κάγκελα και του πλήθους που φώναζε «Όχι» παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της, αποτυπώνοντας το δράμα εκείνης της νύχτας.

Η αναζήτηση καταφυγίου στην οδό Στουρνάρη

Εν μέσω της έντασης και της προέλασης του τανκ, η Μαρίζα Κωχ και οι υπόλοιποι αναζήτησαν καταφύγιο. Βρήκαν μια πόρτα πολυκατοικίας ανοιχτή στην οδό Στουρνάρη, όπου και εισήλθαν. Το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας γέμισε ασφυκτικά από νεολαία, καθώς οι νέοι προσπαθούσαν να προστατευθούν από τα όσα συνέβαιναν έξω.

Μια πόρτα στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας ήταν επίσης ανοιχτή. Εκεί, μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε προς τους συγκεντρωμένους να μπουν στο διαμέρισμα. Το σπίτι ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο με κορίτσια και αγόρια που είχαν βρει καταφύγιο.

Η αποκάλυψη της Σοφίας Βέμπο

Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, οι παρευρισκόμενοι αναγνώρισαν τη γυναίκα που τους είχε καλέσει στο διαμέρισμά της. Ήταν η Σοφία Βέμπο, η εμβληματική «τραγουδίστρια της νίκης» του 1940. Η ίδια η Σοφία Βέμπο είχε περιγράψει στο παρελθόν πώς γέμισε το κλιμακοστάσιο από νεολαία τη στιγμή που το τανκ πλησίαζε τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου.

Η συνάντηση αυτή, όπως την περιγράφει η Μαρίζα Κωχ, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής αναδρομής. Η πράξη της Σοφίας Βέμπο να κρύψει νέους στο σπίτι της στην οδό Στουρνάρη τη νύχτα των γεγονότων αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την αντίσταση εκείνης της εποχής.

Με πληροφορίες από: Newsit