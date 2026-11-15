Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό κόλπο στη Θεσσαλονίκη – Διασώθηκε από το λιμενικό

Μια 45χρονη γυναίκα βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου του 2026, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών, και συγκεκριμένα της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην επιτυχή διάσωσή της από τη θάλασσα. Η γυναίκα ανασύρθηκε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης για προληπτικούς λόγους και ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και αναγνωρίσιμα σημεία της Θεσσαλονίκης. Η 45χρονη γυναίκα, κινούμενη στην Νέα Παραλία, μπροστά ακριβώς από το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρέθηκε ξαφνικά μέσα στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου. Η πτώση της προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων και την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η περιοχή, που αποτελεί καθημερινό σημείο περιπάτου για πολλούς κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω του απρόσμενου αυτού γεγονότος. Η ηλικία της γυναίκας, 45 ετών, έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και της μεταφοράς της για ιατρική φροντίδα.

Η άμεση και συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης

Με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης για το περιστατικό, στήθηκε άμεσα μια οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης. Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν ταχύτατα, τόσο από ξηράς όσο και με τη χρήση περιπολικού σκάφους, προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τη γυναίκα από τη θάλασσα.

Οι λιμενικοί, με επαγγελματισμό και ταχύτητα, εντόπισαν τη 45χρονη στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου. Για την ανάσυρσή της χρησιμοποιήθηκε ένα κυκλικό σωσίβιο, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά της εκτός θαλάσσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη γυναίκα να βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου από την έκθεση στο υγρό στοιχείο.

Μεταφορά στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» και η δήλωση της γυναίκας

Αμέσως μετά την επιτυχή διάσωσή της, η 45χρονη επιβιβάστηκε σε ασθενοφόρο όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση. Η μεταφορά της κρίθηκε απαραίτητη για την προληπτική εξέταση της υγείας της, μετά την πτώση της στη θάλασσα.

Σύμφωνα με δήλωση που έκανε η ίδια η γυναίκα στις αρχές, η πτώση της στον Θερμαϊκό Κόλπο οφειλόταν σε απώλεια της ισορροπίας της. Αυτή η αρχική τοποθέτηση δίνει μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για την αιτία της απώλειας ισορροπίας.

Διενέργεια προανάκρισης από το κεντρικό λιμεναρχείο

Για το συμβάν, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της τυπικής διερεύνησης τέτοιων περιστατικών, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τις συνθήκες της πτώσης της γυναίκας στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές θα εξετάσουν λεπτομερώς τα δεδομένα που προέκυψαν από την επιχείρηση διάσωσης, καθώς και τις αρχικές μαρτυρίες, προκειμένου να καταγραφεί πλήρως το χρονικό και οι συνθήκες του περιστατικού. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Newsit