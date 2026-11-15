Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Πέθανε το 18 μηνών μωρό που κατάπιε βενζίνη – Το είχαν επαναφέρει οι γιατροί

Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα βρέφος ηλικίας 18 μηνών κατέληξε αφού κατάπιε βενζίνη. Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η άμεση κινητοποίηση των γιατρών

Η μεταφορά του μικρού παιδιού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) έγινε εσπευσμένα, υπό συνθήκες μεγάλης αγωνίας, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Μόλις το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο, το προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα, δείχνοντας πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.

Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή ιατρικής βοήθειας, δίνοντας μια τιτάνια μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τη ζωή του μικρού παιδιού.

Η μάχη για την ανάνηψη

Στο πλαίσιο των υπεράνθρωπων προσπαθειών τους, οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μια διαδικασία ζωτικής σημασίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Έπειτα από επίμονες και εντατικές ενέργειες, κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν το βρέφος, προσφέροντας μια μικρή αλλά σημαντική ελπίδα στην οικογένεια.

Οι γονείς, τραγικές φιγούρες μπροστά σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια, παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την κάθε κίνηση των ιατρών, ελπίζοντας σε ένα θαύμα για τη σωτηρία του παιδιού τους.

Κρίσιμη κατάσταση και μεταφορά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Παρά την επιτυχημένη ανάνηψη, η κατάσταση της υγείας του 18 μηνών αγοριού παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη, γεγονός που προκαλούσε μεγάλη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό. Ακολούθησε η διασωλήνωσή του, μια απαραίτητη ιατρική πράξη για την υποστήριξη της αναπνοής του και τη διατήρηση των ζωτικών του λειτουργιών.

Στη συνέχεια, το βρέφος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και παρέμεινε υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με την ελπίδα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του και να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η τραγική κατάληξη

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, το μικρό παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε. Η τραγική αυτή εξέλιξη βύθισε στη θλίψη την οικογένειά του, η οποία βιώνει ανείπωτο πόνο για την απώλεια του βρέφους της.

Το περιστατικό αποτελεί μια ανείπωτη τραγωδία για τη Νέα Αλικαρνασσό και ολόκληρο το Ηράκλειο, αφήνοντας πίσω του ένα βαρύ πένθος.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 18 μηνών βρέφος ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στην κατάποση της εύφλεκτης ύλης από το μικρό παιδί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγοράκι κατάπιε τη βενζίνη παραμένουν άγνωστες, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη για να ρίξει φως στα αίτια της τραγωγίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki